¿Dónde ver la temporada 5 de My Hero Academia en línea?

My Hero Academia, también conocido como Boku no Hero Academia, es una serie de anime shonen basada en el manga japonés del mismo nombre, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi. La historia sigue a Midoriya Izuku, un joven que busca ser el héroe más grande después de que All Might lo elige como su sucesor y le otorga el Quirk, One for All.

¿Dónde ver el anime de My Hero Academia?

La temporada 5, programada para estrenarse el 27 de marzo, junto con todas las temporadas anteriores de My Hero Academia, se puede ver en Crunchyroll. Además, si tienes una suscripción a Funimation, puedes disfrutar todas las temporadas anteriores de anime.

Sobre la temporada 5 de My Hero Academia

El final de la temporada 4 termina con una nota emocionante, con Izuku conociendo a los usuarios anteriores de One For All en un sueño y se despierta con la mano resplandeciente. Es probable que pueda controlar su Quirk en un alto grado en la próxima temporada mientras descubre más sobre sus poderes.

Tomura Shigaraki parece estar probando sus fuerzas enviando a Nomu a luchar contra Endeavor. Por lo tanto, podemos esperar un ataque total contra la sociedad de héroes. Además, el papel de All For One se está alejando lentamente de su papel de líder de los villanos, mientras Tomura se hace cargo, pero ¿es esta su verdadera intención?

Es posible que los fanáticos conozcan más respuestas a misterios sin resolver en Boku no Hero Academia. La Verdad Noticias informó anteriormente que el creador confirmó una tercera película para invierno de 2021.

Póster oficial de la quinta temporada, My Hero Academia (Funimation)

Los fanáticos pueden esperar una revelación importante tras el estreno de la temporada 5, ya que el programa anunció informar más detalles durante una transmisión especial. También te recordamos que el manga de My Hero Academia acaba de entrar en su arco final y puedes leerlo de forma gratuita en MANGA Plus de Shueisha.

