Dónde ver el anime Monster

Monster es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoki Urasawa. La versión anime Monster se describe con frecuencia como una visita obligada por parte de los críticos y fanáticos de las animaciones japonesas.

De igual forma, se incluye regularmente en las listas de anime como "mejor anime de la historia" y "must watch" de las publicaciones. El manga Monster comenzó su vida en las páginas de la revista Big Comic Original, donde se publicó desde 1994 hasta 2001.

La versión anime fue realizada por el legendario estudio de animación Madhouse (One Punch Man, No Game No Life, Overlord). Esta animación japonesa se emitió en 2004 e instantáneamente se consolidó como un clásico de culto amado. Pero, ¿cómo ves el anime hoy?

¿Dónde puedes ver Monster anime?

Afortunadamente, pronto será mucho más fácil ver Monster en casa. Netflix anunció que llegó a un acuerdo con Nippon TV para licenciar 13 de sus programas más populares para su transmisión.

Esto incluye Hunter x Hunter, Ouran High School Host Club, Claymore, Death Note, From Me to You, Parasyte: The Maxim, Nana, Berserk y Hajime no Ippo: The Fighting. Este acuerdo incluye a Monster y, según Netflix, el anime completo llegará al servicio de transmisión en algún momento después del 2 de septiembre de 2022, cuando comienza el acuerdo.

Si bien no hay una fecha u hora confirmada en este momento, parece probable que los fanáticos de Monster puedan esperar encontrar la serie en su biblioteca de Netflix para fin de mes.

¿De qué trata Monster?

Imagen: Monster / Madhouse

La serie sigue al Dr. Kenzo Tenma, un neurocirujano japonés que trabaja en un hospital de Alemania Occidental. Tenma se está construyendo una reputación impresionante debido a su habilidad.

Tenma está cada vez más molesto con el hospital y sus prácticas y toma medidas drásticas cuando dos gemelos, Johan Libert y Anna Liebert, ingresan al hospital. Johan recibió un disparo en la cabeza y debe ser operado de inmediato.

Sin embargo, se le ordena a Tenma que trate al alcalde de la ciudad, quien también fue llevado al hospital. Tenma ignora estas órdenes y salva a Johan, lo que lleva a la muerte del alcalde. Tenma es despedido y su vida se desmorona por eso.

Todo esto cambia cuando muchos de los mejores empleados del hospital son asesinados en circunstancias misteriosas, lo que lleva a Tenma a ser reintegrado. Las cosas continúan poniéndose extrañas a medida que ocurren más asesinatos, lo que obliga a Tenma a llegar al fondo de la situación, especialmente porque la policía sospecha de él por los crímenes.

Sin embargo, mientras investiga, descubre muchos secretos oscuros. También se da cuenta de que algunas de estas situaciones pueden deberse a sus acciones.

Toda la serie Monster es un thriller psicológico tenso que presenta muchos personajes interesantes y defectuosos y eventos moralmente grises que obligan a los personajes y a los espectadores a preguntarse cuál es el curso de acción correcto.

