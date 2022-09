¿Dónde ver el anime Gundam: The Witch From Mercury Episodio 1?

Octubre es un mes importante para el medio del anime, con My Hero Academia, Mob Psycho 100 y Bleach listos para regresar, por no hablar de la esperada adaptación al anime de Chainsaw Man. A finales de este otoño, Mobile Suit Gundam regresará gracias a la nueva temporada, The Witch From Mercury.

Con la primera protagonista femenina en la historia de la serie, la nueva serie lanzó su primer episodio en línea para que lo veas antes de que comience la serie el próximo mes. Sigue leyendo La Verdad Noticias para más información.

El canal oficial de Youtube de Gundam lanzó el primer episodio de Gundam: The Witch From Mercury, antes de su lanzamiento en octubre, lo que les da a los fanáticos de los robots una idea de la historia que contará con la primera protagonista femenina de la franquicia que piloteará un nuevo Gundam propio:

Aunque la franquicia Mobile Suit Gundam llegó por primera vez en la década de 1970, la serie de robots se ha mantenido como el anime de robots más popular dentro del medio, ya que los trajes móviles de tamaño real caminan por sus propios medios en Japón e innumerables historias nuevas continúan en el mundo de la animación japonesa.

Además de The Witch From Mercury, Gundam también reveló una nueva película en Japón a principios de este año que rehizo el notorio "episodio perdido" de la primera temporada.

Si bien la franquicia también está trabajando en una secuela de la película Gundam siguiendo al sucesor espiritual de Amuro y Char, Hathaway, Netflix también está trabajando en una adaptación de acción en vivo de la popular franquicia.

El primer episodio de Gundam: The Witch From Mercury se estrenó tanto en Japón como en la Comic-Con de San Diego a principios de este año, brindando a los fanáticos una mirada en profundidad a esta nueva versión del mundo de Gundam.

Visual de Gundam: The Witch From Mercury

Si no estás familiarizado con la historia de The Witch From Mercury, la descripción oficial de la nueva historia de Gundam dice así: "Una era en la que una multitud de corporaciones han entrado en el espacio y han construido un enorme sistema económico”.

“Una chica solitaria del remoto planeta Mercurio se traslada a la Escuela de Tecnología Asticassia, dirigida por Beneritt Group, que domina la industria de los mobile suits. Su nombre es Suletta Mercurio. Con una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso a través de un mundo nuevo". ¿Estás emocionado por la llegada de un nuevo Gundam?

