¿Dónde ver el anime Edens Zero? El sucesor de Fairy Tail

El anime de Edens Zero sigue a Shiki Granbell, quien pasó toda su vida solo en un planeta habitado por robots. Hasta que conoce a Rebecca y Happy y se une a su nave espacial para emprender aventuras con sabor a Shonen.

Publicada en serie en la revista Shuukan Shonen (Kodansha) desde 2018, el manga original de Edens Zero, a diferencia de Rave y Fairy Tail, tiene un gran enfoque en temas de ciencia ficción. Con personajes creados por Hiro Mashima que usan poderes especiales llamados Ether Gear.

Sin embargo, muchos personajes que aparecen en Edens Zero tienen sus diseños de personajes basados en personajes pasados del creador. Como tal, los fanáticos de toda la vida se sentirán como en casa y podrán disfrutar la serie shonen sin problemas.

Fecha de estreno y dónde ver Edens Zero

En Japón, Edens Zero se emitirá en Nippon TV todos los domingos a las 00:55 JST. Convirtiendo a otras zonas horarias, eso es sábado 11:55 AM ET / 8:55 AM PT / 16:55 GMT. El episodio 1 se emitirá este sábado 10 de abril. Sin embargo, fuera de Japón, Netflix obtuvo los derechos de transmisión del anime.

Netflix, a diferencia de Funimation, Crunchyroll u otros servicios de transmisión de anime, no se transmiten simultáneamente. En cambio, agrega catalogar todos los episodios como una "temporada" cuando al menos un cour (entre 10 y 13 episodios) se emitió en Japón.

Cuenta oficial de Edens Zero en Twitter

Edens Zero estreno en Netflix

La serie de anime tendrá una fecha de lanzamiento de otoño de 2021 en Netflix. Esto será una vez que al menos dos cursos (alrededor de 26 episodios) se hayan emitido en Japón. Como de costumbre, La Verdad Noticias sabe que muchos fanáticos de Edens Zero no están felices y esto también sucedió con el anime de Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai.

