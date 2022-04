¿Dónde ver Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 en línea?

El anime Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) está de regreso con una nueva temporada y Crunchyroll está listo para compartir el estreno con los fans. Después de todo, el servicio de transmisión acaba de recibir un nuevo episodio y puedes verlo ahora mismo.

Para aquellos que aún no se han puesto al día con la serie, la primera temporada de The Rising of the Shield Hero se transmite en su totalidad en Crunchyroll subtitulada o doblada al español. Puedes encontrar la sinopsis de "A New Roar" a continuación:

"Monstruos misteriosos aparecen mientras Naofumi se prepara para la próxima Ola. Al mismo tiempo que aparecen, la cuenta regresiva de la Ola se detiene. La Reina convoca a los Cuatro Héroes Cardinales y les dice que la Tortuga Espiritual ha revivido", compartió el serivcio de streaming.

La serie comenzó en 2012 como una novela antes de que Media Factory comenzara a publicar una novela ligera que se publica hasta el día de hoy. Después de que se encargó un manga, The Rising of the Shield Hero obtuvo su propio anime de Kinema Citrus en 2019. Ahora, el estudio de animación coreano DR Movie está supervisando la segunda temporada, y ya se ordenó una tercera temporada dada la popularidad del anime.

¿Quieres saber más sobre The Rising of the Shield Hero? Puede consultar la sinopsis oficial del programa a continuación: "Iwatani Naofumi, un otaku común y corriente, encuentra un libro en la biblioteca que lo convoca a otro mundo. Tiene la tarea de unir la espada, la lanza y el arco como uno de los Cuatro Héroes Cardinales y luchar contra las Olas de la Catástrofe como el héroe del escudo”.

“Emocionado por la perspectiva de una gran aventura, Naofumi parte con su grupo. Sin embargo, solo unos días después, es traicionado y pierde todo su dinero, dignidad y respeto. Ya no puede confiar en nadie, emplea a una esclava llamada Raphtalia y se enfrenta a las Olas y al mundo. Pero, ¿realmente encontrará una manera de revertir esta situación desesperada?"

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Kinema Citrus se encargará del nuevo anime Watashi no Shiawase na Kekkon. Finalmente, te recordamos que Tate no Yuusha no Nariagari Temporada 2 tendrá un total de 13 episodios.

