¿Dónde ver Darling in the FranXX online con doblaje latino?

La serie de Anime Darling in the FranXX online puede verse gratuitamente en el portal web de Henao Jara y otras páginas de internet de acceso libre. Si deseas saber la trama de esta serie te compartimos la sinopsis a continuación.

En un futuro lejano, cuando la Tierra está en ruinas y la humanidad ha establecido una ciudad-fortaleza móvil bautizada como “Plantación”, unos pilotos viven en Mistilteinn, la “Jaula de pájaros”. Los niños viven allí sin conocer el mundo exterior ni la libertad. Su vida consiste en luchar y superar misiones contra unas formas de vida gigantes y misteriosas conocidas como Kyouryuu. Para enfrentarse a ellos, utilizan los robots Franxx.

Un chico llamado Hiro está bautizado como Code:016 y, una vez, fue considerado un prodigio. No obstante, se ha quedado atrás y su existencia parece innecesaria. No pilotar un Franxx es igual a no existir. Un día, una chica misteriosa conocida como “Zero Two” aparece ante él y dos cuernos surgen de su cabeza.

Si deseas saber si Darling in the FranXX estará disponible e n Netflix, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información así como los episodios y las temporadas que lo componen.

Episodios de Darling in the FranXX online

La serie de Darling in the FranXX online consta de 24 capítulos más 2 episodios especiales. Puedes disfrutar de los siguientes capítulos totalmente gratuitos en el link que te compartimos.

Capítulo 1: Sola y solitario

Capítulo 2: Lo que significa conectarse

Capítulo 3: Títere de combate

Capítulo 4: Flap Flap

Capítulo 5: Tu espina, mi insignia

Capítulo 6: DARLING in the FRANXX

Capítulo 7: Moratoria de estrellas fugaces

Capítulo 8: Chicos X Chicas

Capítulo 9: Bomba triangular

Capítulo 10: La ciudad de la eternidad

Capítulo 11: Cambio de compañeros

Capítulo 12: El jardín donde todo empezó

Capítulo 13: La bestia y el príncipe

Capítulo 14: Castigo y confesión

Capítulo 15: Jian

Especial: Playback Special

Capítulo 16: Los días de nuestras vidas

Capítulo 17: Edén

Capítulo 18: Cuando florecen los cerezos

Capítulo 19: Inhumanidad

Especial: Playback Special 2

Capítulo 20: Un nuevo mundo

Capítulo 21: Por ti, mi amor

Capítulo 22: Pioneros

Capítulo 23: DARLING in the FRANXX

Capítulo 24: Nunca me dejes ir

Logo de Darling in the FranXX

El logo de Darling in the FranXX se basa en la historia de los FRANXX, quienes fueron creados por el Dr. FRANXX para ser armas que ataquen a los klaxosaurios. Creados a partir del material genético de los Klaxosaurios, estos para ser piloteados requieren de ''parásitos'', quienes son seres humanos cuyas funciones reproductivas están presentes en ellos.

¿Cuántas temporadas tiene Darling in the FranXX?

La serie con los episodios de Darling in the FranXX online inició sus emisiones el 13 de enero de 2018, y continuó de forma semanal hasta el 7 de julio del mismo año, concluyendo su única temporada con 24 capítulos, además de algunos especiales.

