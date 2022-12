¿Dónde se puede ver My Hero Academia temporada 6?

Aún se continúa produciendo la serie de anime de My Hero Academia inspirada en el manga de Kohei Horikoshi pues aún se continúa publicando. Por eso mismo, este octubre del 2022 por fin llegó a emitirse la sexta temporada.

Esta temporada también es producida por los estudios Bones y del director Kenji Nagasaki que va a cubrir el arco del manga llamado “Guerra de liberación paranormal” y esto abarca de los capítulos 258 al 306.

Aunque el primer episodio de la sexta temporada sería un resumen de la anterior, pero a partir de los siguientes episodios ya iniciaría a relatar lo que se abarca en el arco que te mencionamos arriba.

Resumen de My Hero Academia temporada 6

La sexta temporada de My Hero Academia tendrá un total de 25 y se está emitiendo a través de Crunchyroll de forma oficial. Aunque hay otros portales gratuitos como Animeflv pero tiene anuncios.

Esta temporada nos contará la unión de los villanos más poderosos que se preparan para iniciar una guerra con los superhéroes, por lo que hay enfrentamientos increíbles.

Deku y los demás héroes de la Academia UA se preparan nuevamente para duras batallas, Shiragaki planea erradicar de una vez por toda a la Hero Society con ayuda de su poder Paranormal Liberation Front.

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

Hasta el momento, el estudio Bones ha realizado 5 temporadas completas del famoso anime My Hero Academia y un total de 113 capítulos de anime. Está se comenzó a emitir desde el año 2016. Mientras que el manga se publica desde 2014.

