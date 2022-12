¿Dónde puedo ver la segunda temporada de My Hero Academia?

La serie animada de My Hero Academia o Boku No Hero Academia comenzó a emitirse en abril del 2016 y se basó en el manga que lleva el mismo nombre creado por Kōhei Horikoshi.

El manga se publica desde el año 2014 a través de la revista Shonen Jump de la editorial Shūeisha y tiene un total de 35 volúmenes. Por su parte, el anime está dirigido por los estudios BONES que hasta el momento ha creado 113 episodios.

La primera temporada de My Hero Academia contó con 13 episodios. Después, en el siguiente año, 2017, fue que se lanzó una segunda temporada. Posteriormente, entre el 2018 y el 2022 se lanzaron las otras cuatro temporadas consecutivamente. Aunque la sexta temporada aún se está emitiendo desde octubre de este año.

¿Cuántos capítulos tiene My Hero Academia en la segunda temporada?

Temporadas de My Hero Academia.

Volviendo a la segunda temporada de My Hero Academia comenzó a emitirse el 1 de abril de 2017 y concluyó con el episodio número 26 que se emitió el 30 de septiembre del 2017.

Todos los 26 episodios de esta segunda temporada están disponibles en la plataforma de streaming de anime Crunchyroll que lo tiene en audio japonés con subtítulos en español, al igual que en su versión en español latino.

En estos episodios nos cuentan lo que pasó después del primer enfrentamiento de los protagonistas con la Liga de Villanos. Deku está decidido a entrenar hasta ser un sucesor digno de All Might. Sin embargo, deberá hacerlo pronto porque aparece un nuevo enemigo.

Personajes de My Hero Academia

Héroes VS Villanos.

Los personajes principales del anime My Hero Academia son el protagonista Deku, cuyo verdadero nombre es Izuki Midoriya, y sus compañeros de escuela de héroes: Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, Ochaco Uraraka,Tenya Iida, Tsuyu Asui, etc.

Mientras que los villanos principales son: la Liga de Villanos, All For One, Tomura Shigaraki, Twice, etc.

