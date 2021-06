¿Dónde puedo ver Godzilla Singular Point?

Godzilla es uno de los monstruos cinematográficos más grandes de todos los tiempos, y el kaiju está en alza este año. Después de llegar a los cines con su última presentación de MonsterVerse, Netflix ha llegado para darles a los fanáticos otra dosis del kaiju.

Y ahora, los fanáticos finalmente pueden encontrar Godzilla Singular Point en el sitio si viven en Latinoamérica.Si, eso es correcto. Los 13 episodios de Singular Point se han publicado.

Puedes encontrar el programa aquí mismo en Netflix, por lo que es mejor que te tomes el tiempo para ver la serie. Confía en La Verdad Noticias cuando decimos que esta serie no es una que debas pasar por alto. No debes confundir Singular Point con las tres películas CGI de Godzilla, también disponibles en la plataforma de streaming.

Tráiler del anime Singular Point

Para aquellos que no estén familiarizados con el programa de Netflix, la serie es una producción conjunta de Studio Bones (My Hero Academia) y Studio Orange (Beastars). Atsushi Takahashi (Blue Exorcist The Movie) supervisó el programa como director y debutó a finales de marzo en Japón.

El diseño de personajes es similar a Blue Exorcist, serie de dos temporadas disponibles para ver en Netflix. G Singular Point cuenta con varios idiomas de doblaje (japonés, inglés, español e italiano). También se puede ver con subtítulos en griego, inglés, español y japonés descriptivo.

¿Cuál es la trama de Godzilla Singular Point?

(Foto: Studio Bones, Studio Orange)

La serie en sí está ambientada en el futuro alrededor de 2030. El anime sigue a un ingeniero llamado Yun Arakawa y Mei Kamino son presentados cuando comienzan a explorar fenómenos extraños alrededor de la ciudad de Nigashio.

Eventualmente, las cosas llegan a un punto crítico cuando la investigación de la pareja los arroja al mundo de kaiju, y deben trabajar en equipo para salvar su mundo de los monstruos gigantes. Te compartiremos más del anime Godzilla Singular Point en el futuro.

