¿Dónde leer el manga de Boku No Pico?

Descrito como "el primer anime shotacon del mundo", la serie también podría clasificarse como un anime otokonoko (chicos travestidos), pero solo de forma periférica. Sabemos que existe un manga de Boku no Pico llamado Ame no Hi no Pico to Chico (A Day of Rain for Pico and Chico) y este apareció en el número de mayo de 2007 de la revista Hanaota.

El sitio para leer el manga de Boku no Piko se encuentra en varias páginas páginas como Mangaowl o Yaoiteamneko. Sin embargo, la realidad es que el manga one-shot no es fácil de conseguir. Los curiosos pueden encontrar video reacciones de YouTubers u otras redes sociales.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos todo sobre el actor de voz de Boku no Pico; uno realmente famoso y que ha interpretado a icónicos personajes de anime como Rei Ryugazaki de Free! Iwatobi Swim Club.

¿Cuándo se creó Boku No Pico?

La serie japonesa de OVA de anime yaoi para adultos producida por Natural High se creó el 7 de septiembre de 2006 con su primer episodio (Boku no Pico). Posteriormente, estrenó su segundo episodio (Pico x Chico) el 19 de abril de 2007.

Luego llegó una nueva versión del primer episodio (ahora titulado Pico: My Little Summer Story) el 11 de noviembre de 2007 y finalmente su tercer episodio (Piko x Coco x Chico) el 9 de octubre de 2008. Puedes conocer el significado real de Boku no Pico en nuestros artículos previos.

¿Cuántos años tienen los personajes de Boku No Pico?

Imagen: Natural High / Boku no Pico Anime Yaoi

Según información de internautas en Quora, la edad aproximada de los personajes de Boku no Pico es la siguiente: Pico (11 y luego 13 años), Chico (12 años) y Coco (14 años). Para más detalles del anime y manga de Boku no Pico puedes ir a la Wiki Animanga.

