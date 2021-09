¿Dónde leer Berserk 364 en español? El último capítulo del manga

Ahora es posible leer Berserk 364 en español, el capítulo final de Guts and the Band of the Hawk del creador Kentaro Miura. Con los fanáticos aún lidiando con la trágica noticia del fallecimiento del mangaka a principios de este año, muchos están aprovechando la oportunidad para despedirse en una lluvia de mensajes en redes sociales..

La Verdad Noticias te recuerda que el capítulo 365 del manga llegó a su fin con Moonlight Boy (llamado Niño en español) regresando para encontrarse con Guts. La última entrega prometió sacar algunas revelaciones importantes para la serie oscura y las últimas 13 páginas no te defraudarán.

Con la apertura de una nueva exhibición en Japón que honra las obras de Kentaro Miura y la serie que se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos en la comunidad del anime, la historia de Berserk probablemente nunca será olvidada. De igual forma, la editorial revela un futuro indeciso para el manga.

Leer Berserk 364 en español

(Foto: Kentaro Miura) Última portada a color dibujada por el creador

Puedes leer el capítulo Berserk 364 en español, desde sitios (no oficiales) como MangaTigre. Arriba puedes ver la última ilustración a color que hizo Kentaro Miura, un gran legado que tocó el corazón de los fanáticos. Por otra parte, puedes comprar el manga físico desde Amazon, Mercadolibre y Panini Mx.

¿Cuántos mangas lleva Berserk?

Portada volumen 1 del manga con Young Animal

La historia de Guts and the Band of the Hawk parece haber finalizado tras 40 volúmenes de manga (tomos recopilatorios) y 364 capítulos publicados en Young Animal desde el año 1992. La franquicia representada por la editorial Hakusensha, estrenó el 9 de septiembre de 2021 un nuevo capítulo de manga con mensaje al creador y a los fanáticos.

Young Animal, los editores de Berserk y muchas otras series de manga, parecen haber decidido cuál será el futuro de la serie sin Miura, y varios fanáticos piensan que los asistentes de Miura podrían estar tomando las riendas de la historia de Guts, Griffith y Casca para darle un final definitivo a la serie.

Anteriormente, la pandemia de COVID-19 pospone exhibición Dai Berserk Ten en JapónCon. Tras la apertura del evento que honra las obras de Kentaro Miura y la serie que se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos en la comunidad del anime, la historia de Berserk probablemente nunca será olvidada. ¿Cuál fue tu reacción tras disfrutar Berserk 364 en español?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!