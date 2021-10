Darling in the Franxx se ha convertido en un anime bastante popular en el último año, producido por el Studio Trigger, colaborando con A-1 Pictures, siendo considerado incluso por algunos fans como la sucesora de Evangelion, pues incluso el doblaje de Darling in the FranXX es bastante impresionante.

La serie nos narra un mundo futurista donde la humanidad creó Plantation, una estructura flotante donde viven, pues la tierra está completamente destruida e inhabitable, donde niños son entrenados para pilotar mechas llamados FranXX para combatir a monstruos gigantes.

Ahora en te hablaremos un poco más sobre el doblaje de esta increíble serie, así como de su popularidad, pues incluso Darling in the FranXX llegó a Netflix por lo que ha ganado mucha fama en otros países alrededor del mundo.

¿Quién hace la voz de Darling in the FranXX?

El talento mexicano está presente en la serie

La voz del Dr. Franxx está a cargo del famoso actor de doblaje mexicano Pedro D’Aguillón Jr. y es uno de los representantes del país más destacados, participando en decenas de series y películas animadas, prestando su voz a increíbles personajes a lo largo de los años.

Asimismo Pedro D’Aguillón Jr. siguió los pasos de su padre en el doblaje, y ha destacado también por sus papeles como Freddy Krueger en Pesadilla de la calle Elm, Tao Pai Pai en Dragon Ball, Silver Fang de One Punch Man, Neon Genesis Evagelion y participaciones en famosos animes como Pokemón, Record of Ragnarok, One Piece y series animadas como Ben 10.

¿Dónde puedo ver el doblaje de Darling in the FranXX latino?

La serie está disponible en la famosa plataforma

La famosa plataforma de streaming de anime Crunchyroll es la que tiene disponible la serie completa así como otros proyectos derivados de la obra dirigido por Atsushi Nishigori, el cual se ha convertido en uno de las producciones de género mecha más populares después de Neon Genesis Evangelion.

Actualmente la serie tiene sólo una temporada, la cual fue estrenada en el año 2018 como te informamos al principio de esta nota de La Verdad Noticias, sin embargo ha conseguido fama internacional en tan sólo tres años después de su lanzamiento.

¿Quién hace la voz de Zero Two en español?

Zero Two es de los personajes más famosos de la serie

Zero Two es una de las integrantes del elenco más populares de la serie, teniendo como Seiyū a Haruka Tomatsu, sin embargo en la traducción al español, Mariana Ortiz es la actriz de doblaje encargada de darle voz a la poderosa guerrera.

Además del doblaje de Darling in the Franxx, lo que ha hecho popular a la serie es la apreciación de los fans, ejemplo de eso es un famoso cosplay de Zero Two de la cosplayer Mangoe, mismo que causó una gran emoción entre los seguidores del anime.

