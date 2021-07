Disney creó un final alternativo de El Viaje de Chihiro y aquí te lo explicamos

Los fanáticos de Studio Ghibli en todo el mundo han estado celebrando el vigésimo aniversario de la obra maestra de Hayao Miyazaki y el largometraje ganador del Premio de la Academia, El Viaje de Chihiro.

Para la mayoría de los fanáticos norteamericanos y extranjeros, Spirited Away fue la película que les presentó el mundo de Ghibli porque Walt Disney Pictures la lanzó en video casero en 2003.

El entonces director de Pixar, John Lasseter, un gran fan y amigo de Miyazaki durante años, convenció a Disney para hacerse con los derechos de distribución en América del Norte. Lasseter también ayudó con el doblaje en inglés de la película e hizo algunos cambios en el estreno norteamericano.

La mayoría de ellos eran menores, como la adición de charla de fondo. Sin embargo, el mayor cambio que la empresa Disney hizo en su versión ocurre al final de la película, uno que incluso algunos fanáticos de toda la vida pueden no ser conscientes de ello.

Final para El Viaje de Chihiro por Disney

El Viaje de Chihiro tuvo un final diferente por Disney (Foto: Studio Ghibli)

Cuando Chihiro, una de las protagonistas creadas por Hayao Miyazaki, sale del mundo de los espíritus y se reúne con sus padres al final de la edición estadounidense de El Viaje de Chihiro, su padre Axio le dice: "Una nueva escuela y un nuevo hogar, da un poco de miedo ...". Ella responde con "Creo que puedo manejarlo". con algo de confianza en su tono.

Esto trae el círculo completo de la película, ya que comenzó cuando ella estaba molesta porque su familia se mudaba y asistirá a una nueva escuela donde tiene que hacer nuevos amigos. Pero después de pasar por la montaña rusa emocional y física que fueron los eventos de la película, ella sale más fuerte y mejor preparada para lo que le espera en el mundo real.

Esta última línea concluye muy bien la épica aventura de Chihiro, en la que superó muchos obstáculos para reunirse con sus padres. Sin embargo, en realidad se agregó a la versión doblada en inglés en lugar de transferirse de la versión original de Miyazaki.

Final japonés de El Viaje de Chihiro

Escena final de El Viaje de Chihiro (Foto: Studio Ghibli)

El mismo Miyazaki confirmó que cuando regresa al auto de sus padres, Chihiro no recuerda los eventos que ocurrieron en el mundo de los espíritus. También confirmó que la película no era como “El mago de Oz”, en la que la aventura de Dorothy resultó ser un sueño todo el tiempo.

En la versión original japonesa, se introdujeron algunas pistas en la escena que indicaban que había pasado el tiempo, como más hierba creciendo en la entrada del túnel, polvo y hojas en el coche, y la diadema de Chihiro que le dio la bruja Zeniba brillaba notablemente.

Miyazaki también señaló que si bien Chihiro puede no recordar lo que sucedió de inmediato, esos recuerdos podrían volver a ella en el futuro. Al ver la versión estadounidense o japonesa de la película, Chihiro no recuerda su historia con los espíritus y se establece alrededor del clímax.

Cuando Haku lleva de regreso Chihiro (con el sobrenombre de Sen) a la casa de baños, se da cuenta de que Haku era el espíritu del río Kohaku y que la rescató cuando cayó en él cuando era niña.

Descubrir esto también liberó a Haku del hechizo de Yubaba, la gemela bruja de Zeniba. Si este recuerdo de haber sido llevada a salvo a la orilla por Haku puede volver a ella, entonces sus experiencias en la casa de baños seguramente podrían eventualmente.

La Verdad Noticias te comparte, que si bien a algunos fanáticos de Miyazaki puede que no les guste que Disney haya agregado esa última línea para el doblaje en inglés, al menos proporciona el cierre de la película para el público estadounidense.

Si se les da la impresión de que Chihiro no recordaba lo que acaba de pasar, es posible que el final no haya sido recibido tan bien como lo fue entre el público japonés. No cabe duda que El Viaje de Chihiro sigue siendo uno de los mejores animes durante 2 décadas.

Aunque el director Hayao Miyazaki ha salido de su retiro (nuevamente) para trabajar en otro largometraje, no se ha anunciado una secuela de El Viaje de Chihiro y es poco probable, lo que significa que la vida futura de Chihiro después de su tiempo en el mundo de los espíritus seguirá siendo oficialmente desconocida.

Independientemente, parece que ella recordó su odisea inmediatamente o tiene que esperar para recordar; probablemente, la sabiduría de su experiencia volverá a ella cuando sea necesario. Te recordamos que puedes ver la película de El Viaje de Chihiro y otros éxitos de Studio Ghibli en Netflix.

