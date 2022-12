Disney Plus revela que animes estrenará de forma exclusiva en su plataforma

Disney Plus revela qué animes estrenará de forma exclusiva en su plataforma

The Walt Disney Company compartió los avances sobre su nueva incursión en la producción de anime en una conferencia sobre sus contenidos sobre Asia-Pacífico que se llevó a cabo el día de hoy en Singapur.

Disney tiene un convenio con la empresa de mangas japonesa Kodansha (quienes crearon Akira, Attack on Titan y Ghost in the Shell) para producir algunos nuevos animes originales de sus publicaciones que serán exclusivos para sus plataformas de streaming: Disney Plus y Disney Plus Hotstar.

Estos nuevos animes estarán disponibles a partir de enero del 2023. Uno de los proyectos más esperados por esta asociación es Tokyo Revengers 2nd Season: Christmas Showdown Arc.

Disney asegura que es su nueva estrategia para acercarse más al público japonés

Animes hará Disney con Kodansha.

Según la vicepresidenta ejecutiva Carol Choi de Disney en Asia, comparte que esta nueva producción de anime es parte de su estrategia para acercarse al público japonés, asimismo, es primera vez que se acerca a este tipo de contenido de entretenimiento, pero es algo que ha funcionado para Amazon Prime y Netflix.

"El anime japonés ocupa un espacio en blanco en nuestros planes de desarrollo de contenidos y creemos que esta colaboración ampliada cambiará las reglas del juego en la futura estrategia de animación de Disney en Japón. Estamos deseando llevar los títulos de anime y las preciadas propiedades intelectuales de Kodansha al escenario mundial“.

También, se ha revelado que el director de Jujutsu Kaisen también se une a Disney para un nuevo proyecto.

¿Cuánto cuesta Disney?

Esto cuesta Disney Plus:

Te contamos en La Verdad Noticias cuánto cuesta la mensualidad de la plataforma Disney Plus para que te prepares en cuanto comiencen los estrenos de anime. El pago de suscripción mensual cuesta $159 pesos, asimismo, el pago anual es de $1599.

