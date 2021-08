Director del anime Chainsaw Man busca un mejor ambiente de trabajo en MAPPA

Studio MAPPA se ha hecho un nombre como estudio de animación al producir algunos nombres importantes dentro del mundo del anime, incluidos los de Attack on Titan 4, Jujutsu Kaisen, The God of High School y Yasuke, por nombrar algunos. Y ahora, está buscando entrar en su historia más sangrienta hasta la fecha con la adaptación de Chainsaw Man.

Recientemente, el director de la próxima adaptación de Denji y sus compañeros cazadores de demonios, Ryu Nakayama, acudió a las redes sociales para explicar cómo MAPPA busca fomentar un entorno de trabajo que ayude a sus animadores.

Foto: Shueisha - Tatsuki Fujimoto

Creada por Tatsuki Fujimoto en 2018, la serie de manga gira en torno a un joven que trabaja para la mafia como un ejecutor llamado Denji, que simplemente está tratando de sobrevivir en la vida para tener un techo sobre su cabeza y tres comidas al día.

Cuando se encuentra fusionado con su confiada perra Pochita, descubre que su perro tenía más secretos de los que nunca supo mientras se convierte en la criatura legendaria conocida como Chainsaw-Man. Anteriormente, Fujimoto modifica manga one shot por motivos de discriminación.

Un mejor ambiente de trabajo en Studio MAPPA

Foto: Ryu Nakayama en Twitter

Ryu Nakayama, el director de la próxima adaptación del anime basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, compartió sus pensamientos en su cuenta oficial de Twitter, afirmando que está buscando crear un ambiente de trabajo que sea "acogedor" para los nuevos animadores que están saltando a la serie dentro del estudio de MAPPA:

“Ya hay signos de mejora que antes, pero quiero crear un entorno en el que los recién llegados puedan trabajar con tranquilidad. Haré todo lo posible a partir de ahí”, comentó Ryu Nakayama. El director también ha trabajado en otras series de anime como One Punch Man, Fate / Grand Order, The Rising of the Shield Hero y Pokémon por nombrar algunas.

¿Cuándo se estrena Chainsaw Man anime?

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento con respecto a la llegada de la primera temporada de anime. La propiedad del manga que se ha vuelto increíblemente popular gracias a su mandato como parte de Weekly Shonen Jump. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de Chainsaw Man desde la aplicación MANGA Plus.

