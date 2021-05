Director de One Punch Man en Madhouse anuncia el nuevo anime Sonny Boy

El estudio de animación Madhouse y el director de One Punch Man, Shingo Natsume, se han unido en la nueva serie de anime Sonny Boy. Se trata de un programa de ciencia ficción que se estrenará en la plataforma de Funimation México.

La Verdad Noticias te recuerda que Shingo Natsume no regresó en la temporada 2 de One Punch Man, que en su lugar tuvo al director Chikara Sakurai en JC Staff. La última serie japonesa de Natsume fue en 2019 con “Boogiepop y otros”.

Los fanáticos de Shingo Natsume están contentos de ver más obras de anime, pero aún quieren una actualización de One Punch Man Temporada 3. Solo el tiempo dirá si Madhouse recupera la animación de OPM. A continuación, te compartimos más detalles de Sonny Boy.

Fecha de estreno del anime Sonny Boy

Sonny Boy es un anime de supervivencia de ciencia ficción que se estrenará en 2021. Los creadores en Madhouse lanzaron un video conceptual y promocional del anime. La historia sigue a una estudiante de tercer año de secundaria, Nagara, que transfiere a la estudiante Nozomi y a su compañera de clase Mizuho.

Durante sus vacaciones de verano, estos tres niños, junto con otros 33 estudiantes, son transportados repentinamente de sus hogares a otra dimensión. En esta dimensión, nuevos superpoderes despiertan en cada uno de los niños, y los ex alumnos de secundaria deben aprender a sobrevivir y controlar estos abrumadores poderes.

Staff de Sonny Boy

(Foto: Madhouse) Póster oficial de Sonny Boy

Natsume es el director y guionista de Sonny Boy, y es un anime original de su creación. Norifumi Kugai (ACCA: 13) es el director de arte, Hisashi Euguchi (Perfect Blue) hace los diseños originales de personajes, Ken Hashimoto (BEASTARS) es el artista clave en el color.

La fotografía está a cargo de Akane Fushihara (No Game, No Life Zero) y Shoji Hata (Death Note) es el director de sonido. El vocalista y guitarrista de la banda de rock Ging Nang BOYZ, Kazunobu Mineta, está escribiendo el tema del anime "Shōnen Shōjo", que se puede escuchar en el teaser.

Los artistas que trabajan para Sonny Boy han trabajado anteriormente en la serie One Punch Man, originalmente un cómic web del artista de manga anónimo ONE. Más tarde, OPM se adaptó a un manga en 2012 ilustrado por Yusuke Murata.

Finalmente, One Punch Man se adaptó a una serie de anime increíblemente popular y amada por la crítica por el estudio Madhouse en 2015. Aún no hay más detalles del anime Sonny Boy, pero te compartiremos las actualizaciones en el futuro.

