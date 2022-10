Director de Chainsaw Man se lesiona la cabeza al caer de su bicicleta

El director de Chainsaw Man, Ryu Nakayama, reveló que se lastimó la cabeza después de caerse de su bicicleta mientras se dirigía a la oficina editorial. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

Nakayama se sintió mareado mientras montaba en bicicleta y cayó de bruces al suelo. Empezó a sangrar de la sien como consecuencia del accidente y tuvo que ir a casa a lavarse. No sabía si el mareo se debía a que estaba cansado.

“Iba en bicicleta para ir a la redacción y no sé si estaba cansado o qué, pero me mareé y me caí con fuerza y me golpeé de cara contra el suelo… Me sangraba la sien y asusté a algunos alumnos de primaria. Niños que caminaban cerca”, escribió el director del anime Chainsaw Man en su tuit el 12 de octubre de 2022.

Aunque su sien estaba hinchada, la herida no era nada grave y usó hielo para enfriarla. Los fanáticos preocupados le pidieron al director Nakayama que no trabajara demasiado y cuidara su salud. Otros deseaban una pronta recuperación, y también visitar a un médico si fuera necesario.

Teniendo en cuenta las preocupaciones de sus fanáticos, Nakayama dio más actualizaciones sobre la lesión ese mismo día y reveló que fue al hospital "solo para estar seguro".

El director de Chainsaw Man sufría de dolor de cabeza, pero al examinarlo, el personal del hospital le dijo que no le pasaba nada al cerebro. Se aconsejó al director descansar durante 24 horas para superar su dolor de cabeza.

Nakayama tenía programada una sesión de fotos para una revista al día siguiente. Gracias a la lesión, reveló que el otro lado de su perfil/cara, tendrá que ser tomado en la sesión de fotos, informó el portal de noticias Animehunch.

El anime Chainsaw Man comenzó a transmitirse en Japón el 11 de octubre de 2022. Nakayama se desempeñó como director de episodios, manejó los guiones gráficos y también participó en la animación clave del primer episodio del anime.

Esta es la primera vez que Ryu Nakayama dirige un anime. Es visto como un prometedor artista emergente en la industria del anime. Mientras tanto, el anime Chainsaw Man tendrá 12 episodios esta temporada y se transmitirá en Crunchyroll.

