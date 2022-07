Diferencias del nuevo anime de Bleach con la primera adaptación

Bleach se está preparando con un nuevo anime que llegará a finales de este año después de una ausencia de varios años, y el creador detrás de la serie, Tite Kubo, ha hablado sobre cuán diferente será esta nueva serie de anime desde el principio.

La carrera de anime original de Bleach se canceló antes de que el manga comenzara el arco final de la serie, y desde entonces los fanáticos han estado pidiendo ver el regreso del anime con nuevos episodios.

Finalmente obtendremos nuestro deseo como parte de la celebración del vigésimo aniversario de la franquicia, y será una experiencia muy diferente a la anterior. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de la animación japonesa.

Imagen: Shueisha / Bleach 2022

Hablando sobre el anime de Bleach: Thousand-Year Blood War en una entrevista especial con Viz Media, el creador de la serie, Tite Kubo, destacó las formas en que este nuevo anime será diferente del original. Primero, están las diferencias obvias que los fanáticos pudieron detectar desde el principio, como las nuevas imágenes que se promocionan en cada uno de sus avances hasta el momento:

"La animación y el diseño de color del arco de Thousand-Year Blood War será diferente de la serie anterior”

"Quiero que el anime use colores modernos y contemporáneos, así que hemos ido y venido varias veces para resolverlo", continuó Kubo antes de ofrecer cómo el resto de la experiencia será fresca.

"Creo que va a ser una experiencia visual nueva y refrescante. El escenario también será nuevo".

No solo eso, sino que también hubo algunos cambios importantes en la forma en que había desarrollado el manga desde la cancelación del primer anime que diferenciará aún más este nuevo anime de la experiencia original de hace muchos años.

El creador de Bleach continuó: "Mientras la serie se transmitía por televisión, estaba dibujando el manga teniendo en cuenta las pautas y restricciones televisivas, así que no hice todo lo posible por varias cosas como las escenas de batalla. Dibujé Thousand Year Blood War sin tener que preocuparme por nada de eso".

Luego, Kubo explicó que inicialmente le preocupaba que se cortaran las escenas, pero confía en que no será un problema con esta nueva producción: "Me preocupaba que las escenas pudieran ser demasiado pesadas si alguna vez se animaban, y no quería para que se eliminen del anime, pero estoy bastante seguro de que este arco se animará fielmente sin que se corten esas escenas más pesadas".

¿Qué esperas ver del nuevo anime de Bleach? ¿Qué tipo de diferencias te gustaría ver con respecto al anime original? Anteriormente, Bleach lanzó nuevo arte oficial con los personajes de la Sociedad de Almas.

