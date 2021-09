Diferencias de My Villain Academia en el anime y manga My Hero Academia

La quinta temporada de My Hero Academia está a punto de llegar a su fin, y con el arco de My Villain Academia habiendo terminado la batalla entre la Liga de Villanos y el Meta Liberation Army, es hora de volver a la guerra civil de villanos para ver qué cambios se hicieron entre el anime y el manga.

Desafortunadamente, muchos fanáticos de Boku no Hero Academia se sorprendieron cuando la serie animada de estudio BONES decidió hacer una serie de cambios en el sangriento arco, eliminando una serie de ritmos de la historia que se sumergieron más en personajes como Spinner y Re-Destro, por nombrar algunos.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers sobre el último arco en la temporada 5 de My Hero Academia. Te recordamos que puedes ver un adelanto de My Hero Academia episodio 113, donde se presenta el inicio del War Arc visto en el manga original de Kohei Horikoshi.

Diferencias My Villain Academia en anime y manga

My Hero Academia cambio la intensidad de las escenas sangrientas

Escenas sangrientas en la temporada 5

El manga fue mucho más violento que la adaptación del anime, específicamente cuando se trataba del presente y el pasado de Shigaraki Tomura. Los experimentos que el Dr. Garaki está realizando en Shigaraki pueden parecer inquietantes con la gran cantidad de electricidad que bombea por sus venas, junto con los galones de sangre que brota del villano también.

Dado que la historia de origen de Shigaraki en el anime se mantiene fiel al manga, el daño que le hace a su familia en la edición impresa es mucho más espantoso, y el joven villano los convierte en pedazos sangrientos y los rompe en sus formas en lugar de aparentemente transformándolos en sal al principio en la serie de televisión.

Los origenes de Re-Destro en My Hero Academia

El lado aterrador de Re-Destro

Re-Destro podría haber obtenido el extremo más corto del palo cuando se trataba de no estar tan desarrollado en el anime como lo fue en el manga, con la historia impresa aprovechando la oportunidad no solo para mostrar más de su historia de fondo, sino también para mostrar cómo violento y psicótico que podía ser cuando se trataba de los objetivos de Destro.

Al conversar con su empleada Miyashita, el subordinado cree que Destro es un terrorista, lo que hace que Re-Destro pierda la cabeza y mate a Miyashita en un santiamén. De igual forma, la temporada 5 de My Hero Academia revela el trágico origen de Tomura Shigaraki.

Hizo falta un episodio de Meta Liberation Army en el anime

Hizo falta más de Meta Liberation Army

Uno de los principales componentes del arco de My Villain Academia que se perdió en el anime, fue la falta de un episodio completo centrado por completo en la organización de Re-Destro, el Meta Liberation Army. Dirigiendo una empresa llamada Detnerat, Re-Destro trabajó para tener éxito con el único propósito de lograr los sueños de Destro.

El manga aprovechó la oportunidad para mostrar mucho más cómo se habían convertido en una parte esencial de la sociedad, trabajando en las sombras y asumiendo algunas partes clave de la civilización, esperando abalanzarse para acabar con la sociedad de héroes de una vez por todas.

El rechazo de Clan Creature Rejection

Antes de que Shigaraki y su pandilla lucharan contra Gigantomachia y luego contra el Meta Liberation Army, se habían topado con el Clan Creature Rejection, un culto de seres superpoderosos que despreciaban a aquellos que se veían diferentes a los humanos normales.

Al ver a Spinner como un ejemplo perfecto de lo que odiaban, el Culto intentó eliminar a la Liga, que buscaba robar objetos de valor para venderlos con el fin de mantener vivo su sueño. La Liga no solo asesina a estos miembros del Clan, sino que lo hace de forma sangrienta, lo que demuestra lo peligrosos que pueden ser los jóvenes villanos en lo que respecta a las batallas.

El manga de My Hero Academia exploró más de Spinner

Los orígenes de Spinner

Spinner definitivamente no es tan llamativo como Toga, Twice, Dabi y Shigaraki, y el ninja con forma de lagarto no tiene el mismo nivel de fuerza que sus compañeros antagonistas. Si bien la última adaptación de anime tocó brevemente el origen de Spinner, el manga aprovechó la oportunidad para sumergirse mucho más.

Lo anterior no solo en el origen de Spinner, sino también en su forma de pensar cuando se trataba de unirse a la Liga de Villanos y unirse a la causa de Shigaraki. El mismo Spinner en el manga ofreció muchos comentarios e información sobre el sangriento capítulo de UA Academy, y ciertamente faltaba en la versión de anime.

¿Dónde ver el anime My Hero Academia?

Puedes ver el anime de My Hero Academia en Crunchyroll. La plataforma de streaming tiene disponible las 5 temporadas de Boku no Hero en su idioma japonés original, con subtítulos o doblaje (español, inglés y más).

