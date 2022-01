Dibujan a Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen al estilo del anime Fairy Tail

Jujutsu Kaisen 0 está viviendo su mejor vida en este momento, y las cosas solo mejorarán para la serie. La película de anime se ha lanzado en Japón y ya está batiendo récords en taquilla. Ahora, parece que Satoru Gojo recibirá un regalo especial después de su estreno, y proviene de uno de los artistas de Fairy Tail.

La obra de arte se publicó en Twitter gracias a Atsuo Ueda, el ilustrador que supervisa Fairy Tail: 100 Years Quest. Parece que el artista fue a ver la película de Jujutsu Tech, y se emocionó lo suficiente como para dibujar a Gojo.

Dibujo de Satoru Gojo por artista de Fairy Tail

Imagen: Twitter @atsuwo521

Como puedes ver arriba, la obra de arte le da vida a Satoru Gojo con su atuendo negro habitual. Se ve al hechicero despegando parte de su máscara que cubre sus gélidos ojos azules. La otra mano está ocupada haciendo señales con las manos para la batalla y, como siempre, Gojo adopta la postura con estilo.

Es más que suficiente para hacer sonrojar una cara familiar de Fairy Tail. De hecho, si miras al fondo, podrás encontrar a Juvia parada un poco lejos. Ella parece nerviosa cuando se la muestra moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás. La heroína está murmurando algo sobre la voz de Gojo y su amado Gray ... y eso es bastante divertido cuando se considera la conexión de la pareja.

Puede que no te hayas dado cuenta, pero el actor que da voz a Satoru Gojo en Japón también da voz a Gray. De hecho, el seiyuu Yuichi Nakamura ha expresado algunos de los papeles más importantes en el anime, por lo que podemos ver por qué Juvia se está volviendo loca.

Más allá de estos proyectos, el actor también ha trabajado en One-Punch Man, Clannad, JoJo's Bizarre Adventure, Fruits Basket, My Hero Academia y más. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Jujtsu Kaisen de Studio MAPPA en Crunchyroll.

¿Cuándo se estrena la película de Jujutsu Kaisen?

La película no tiene fecha de estreno en Latinoamérica, pero llegó a cines de Japón el pasado 24 de diciembre de 2021. Anteriormente, informamos que Jujutsu Kaisen 0 lanza nuevo arte y celebra sus 50 millones en taquilla japonesa. Esto lo colocó cerca del récord obtenido por la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!