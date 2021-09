Día de la Paz: La tumba de las luciérnagas es un anime para reflexionar

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y el largometraje de anime, La tumba de las luciérnagas (Grave of the Fireflies), es una obra maestra que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la Segunda Guerra Mundial.

Grave of the Fireflies del año 1988, también se considera una de las películas más tristes que se hayan hecho y su existencia revolucionó el mundo de la animación. Isao Takahata dirigió el filme en Studio Ghibli, hogar de otros clásicos como El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke y más.

La Verdad Noticias te recuerda que Bangladesh eligió Grave of the Fireflies como su filme favorito de Ghibli. Y todo fue gracias a una encuesta de películas más populares de Studio Ghibli clasificadas por país.

¿Grave of the Fireflies es una historia real?

Foto: Studio Ghibli "Grave of the Fireflies"

La película de Studio Ghibli está basada en una historia real de Akiyuki Nosaka, un novelista que perdió a su hermana pequeña durante la guerra por desnutrición y se culpó a sí mismo por su muerte. Escribió "Hotaru no haka" ("Una tumba de luciérnagas") en 1967 para aceptar la pérdida.

Grave of the Fireflies nos narra la historia de dos niños japoneses (Seita y Setsuko) que quedan huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos hermanos pierden a su padre durante un bombardeo de Estados Unidos y enfrentan todo tipo de dificultades tras no lograr encontrar a su madre.

Grave of the Fireflies enfatiza (entre otras cosas) el valor de la vida. Si bien describe las tragedias y sufrimientos irreversibles que los japoneses tuvieron que soportar durante la guerra, los espectadores también pueden reflexionar sobre el por qué se permitió la Segunda Guerra Mundial en primer lugar.

Los nuevos espectadores de la animación japonesa, pueden aprender mucho viendo Grave of the Fireflies con su historia tan triste y conmovedora. De igual forma, te recordamos que este año Japón salva al Museo Ghibli gracias a una campaña de financiación colectiva.

¿Dónde puedo ver La tumba de las luciérnagas?

Puedes ver La tumba de las luciérnagas y otros filme de Studio Ghibli en Netflix, en su mayor parte de Hayao Miyazaki. Sin embargo, la disponibilidad de algunos clásicos de anime dependerá de la licencia en tu país. Grave of the Fireflies tiene una duración de 89 minutos y no está recomendada para menores de 12 años.

