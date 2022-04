Día Nacional del Anime: Los fans y las empresas del anime celebran la fecha

Hoy 15 de abril es el Día Nacional del Anime, por lo que los fanáticos y la gente de la industria del anime recurren a las redes sociales para celebrar la ocasión una vez más.

Con el feriado que data de 1975, iniciado por una pequeña convención que no contó con muchos asistentes, el Día Nacional del Anime ha ayudado a celebrar una industria que continúa creciendo cada año gracias en parte a que Internet conecta al mundo en general.

A medida que América del Norte continúa viendo a más fanáticos del anime sumergirse en el medio, no sorprende ver a varios internautas aprovechar la oportunidad para celebrar. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el Día Mundial del Otaku se celebra el 15 de diciembre.

Así celebraron el Día Nacional del Anime (National Anime Day)

Series como Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), Dragon Ball Super, My Hero Academia, One Piece y My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) han sido algunos de los favoritos actuales de los fanáticos del anime que se ejecutan hoy.

Hay demasiados títulos para contar ya que el medio simplemente continúa creciendo a través de nuevas series de anime, historias de manga y películas que se estrenan.

Si bien el medio del anime sigue siendo una gran parte de la cultura japonesa, muestra cuánto han resonado varias historias considerando cómo diferentes culturas en diferentes países han demostrado su amor por innumerables franquicias.

Finalmente, te recordamos que puedes ver series de anime desde la plataforma Crunchyroll, la marca global de anime recién fusionada con Funimation. Al momento de redactar este artículo, la temporada de Primavera 2022 continúa transmitiendo nuevas series cada semana. ¿Qué piensas del Día Nacional del Anime?

