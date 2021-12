Detective Conan estrena su película número 25 en abril de 2022

Case Closed estrena su película número 25 en abril de 2022

La próxima película de Detective Conan: La novia de Halloween ha recibido un avance nuevo y más extenso, luego del lanzamiento de un avance de 30 segundos a principios de este mes.

La película se estrenará en Japón el 15 de abril de 2022 y será la película de anime número 25 de Case Closed y la última desde The Scarlet Bullet de 2021. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que la nueva película Blue Thermal confirma fecha de estreno en nuevo tráiler y póster.

Trama de Case Closed: La novia de Halloween

La historia nos trasladará a Shibuya en pleno Halloween, donde se celebra una boda en el edificio Shibuya Hikarie: la de Miwako Sato y Wataru Takagi. Cuando un intruso asalta el edificio, Wataru protege a Miwako y resulta herido.

Es entonces cuando el terrorista del incidente de tres años atrás que mató a Jinpei Matsuda (de quien Miwako estaba enamorada), escapa de la prisión.

Rei Furuya, que solía ser compañero de Jinpei en la academia de policía, decide dar caza al preso fugado, pero aparece ante él una misteriosa persona disfrazada y le coloca en el cuello un collar explosivo.

Conan descubre lo ocurrido tres años atrás e intervendrá para intentar desactivar el collar y resolver la situación. El nuevo tráiler fue compartido por el YouTube oficial de Toho MOVIE Channel.

El personal incluye a Susumu Mitsunaka (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File, Haikyu!! Movie 4: Battle of Concepts) como director y Takahiro Ohkura (Case Closed: The Crimson Love Letter) como guionista.

¿Qué plataforma tiene Detective Conan?

Foto: Anime - Case Closed

La plataforma Crunchyroll transmite el anime Detective Conan en su idioma original japonés y con subtítulos en español. El Case Closed de Goushou Aoyama, comenzó en 1994 y tiene 100 volúmenes en octubre de 2021. Una adaptación de anime para televisión comenzó en 1996 y aún está en curso. También ha habido varias adaptaciones de OVA.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!