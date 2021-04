Detective Conan: The Scarlet Bullet debuta con fuerza en Japón

La película número 23 de la popular franquicia Detective Conan (conocida como Caso cerrado en el extanjero) es un éxito en cines de Japón. Titulada, Detective Conan: The Scarlet Bullet, tuvo un gran fin de semana de estreno en su Japón natal, ya que recaudó $1.2 millones de dólares. Como solo se mostró en 38 pantallas IMAX, eso significa que cada pantalla generó $32,000.

Las cifras anteriores, demostraron que es el tercer fin de semana de apertura de IMAX más alto desde que comenzó la pandemia de COVID-19 detrás de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train y Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time.

En cuanto a los récords de todos los tiempos que logró el anime Detective Conan: Scarlet Bullet, ahora es la cuarta pantalla IMAX de apertura más alta para un título japonés local y estaba solo un 5 por ciento detrás de la apertura de Weathering With You (Makoto Shinkai).

Récords que superó Detective Conan: The Scarlet Bullet

La nueva película de anime Detective Conan: The Scarlet Bullet, ocupó el tercer día de apertura de IMAX más alto para una película local en Japón y la octava apertura de IMAX más alta en el país; superando a Star Wars: Rogue One y Star Wars: The Force Awakens.

Como siempre, la serie de películas basadas en el popular anime y manga del mismo nombre presenta al niño detective Shinichi Kudo mientras se hace pasar por Conan Edogawa y resuelve crímenes.

Foto: TMS Entertainment "Póster de Detective Conan: The Scarlet Bullet"

¿De qué trata Detective Conan: The Scarlet Bullet?

La última película de Detective Conan gira en torno a un festival deportivo similar a los Juegos Olímpicos y un tren bala de alta velocidad. Tiene una duración de 1 hora con 51 minutos. Fue dirigida por Chika Nagaoka y producida por TMS Entertainment. El filme debutó el pasado 16 de abril en cines japoneses.

Por otra parte, Godzilla vs. Kong recaudó $1.4 millones este fin de semana para aumentar su total de IMAX a $35 millones. Un relanzamiento de Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring recaudó $700,000 en China y Rusia, elevándolo a $1.3 millones desde que regresó a los cines.

La Verdad Noticias te recuerda que la próxima semana llegará la película Mortal Kombat abierta en 334 pantallas IMAX, mientras que Kimetsu no Yaiba: Mugen Train tendrá vistas previas del jueves y proyecciones seleccionadas durante el fin de semana. Además de Detective Conan, Rurouni Kenshin: The Final se lanzará en Japón.

