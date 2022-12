¡Despídete del Anime H! Senador propone prohibir este y otros contenidos

El Senador Mike Lee de los Estados Unidos, lanzó un ataque doble contra las empresas que alojan pornografía, incluyendo Anime H en sus sitios web. Se trata del proyecto de ley “Shielding Children’s Retinas from Egregious Exposure on the Net (SCREEN) (Protección de las Retinas de los Niños frente a la Exposición Atroz en la Red)”.

Este proyecto tiene como objetivo, exigir a los sitios web que pidan la edad de los usuarios antes de ver el contenido para adultos. Adicionalmente, Mike Lee compartió un texto donde va más lejos contra los contenidos pornográficos, incluyendo las animaciones japonesas que muestran contenido sexual explícito.

Anime H podría ser prohibido en Estados Unidos

Buscan cancelar el Anime H en Estados Unidos.

El famoso senador de Utah, busca eliminar una protección clave que gozan actualmente los que buscan ver hentai en los Estados Unidos. Actualmente, el derecho de los estadounidenses y de otras personas a compartir contenido pornográfico a través de las fronteras estatales (incluyendo en línea) está protegido por la “Prueba Miller”.

La Verdad Noticias te comparte, que esta prueba consiste en tres pasos y fue “descrita por el Presidente del Tribunal Supremo en una sentencia de 1973 que determina cuándo un contenido sexual protegido cruza la línea hacia el ámbito desprotegido de la ‘obscenidad’”.

Con la legislación de Mike Lee, se eliminaría uno de esos pasos, siendo exactos, el que defina la “obscenidad” como contenido que “representa o describe el sexo de forma claramente ofensiva”. En consecuencia, todos los contenidos sexuales (incluso ver hentai) entrarán en la definición desprotegida de contenido obsceno.

Con el nuevo proyecto SCREEN ya no se haría distinción alguna entre el contenido ofensivo y el arte que representa funciones biológicas humanas naturales. De esta forma estaría prohibido transmitir Anime H o cualquier otro contenido sexual en línea.

¿En dónde se puede ver Hentai?

Pornhub es uno de los sitios más usados para ver hentai.

Hasta ahora se sabe que puedes ver Anime H desde populares sitios para adultos como Pornhub. Si lo que buscas es ver hentai en español latino, uno de los sitios más usados es HentaiLa, donde encontrarás algunos de los proyectos de anime hentai más valorados por la audiencia.

