Descubren al otaku más feliz de todo el mundo

Según informó Kudasai, una fotografía que muestra al otaku más feliz de todo el mundo se volvió tendencia, ya que aparece un hombre acompañado de una hermosa mujer, mientras sostiene una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 y una consola PlayStation 5.

La tarjeta gráfica está valorada en más de $1600 dólares americanos y la consola de videojuegos cuesta aproximadamente $500 dólares. También señalaron que el hombre podría llevar varios juegos u otros artículos muy codiciados por otakus.

El otaku más feliz de todo el mundo

Foto del "otaku" más feliz de todo el mundo.

“Es llamado el otaku más feliz del mundo debido a que las cosas que lleva en la mano son las más queridas por los fanáticos de la cultura otaku”, informó Kudasai. No se sabe la identidad del hombre o dónde fue tomada la fotografía.

Sin embargo, la felicidad que presume se contagia a cualquiera que mire la imágen o video viral que puedes encontrar en abajo. Anteriormente, La Verdad Noticias dio a conocer el significado de otaku para la sección de información destinada a la animación japonesa.

¿Qué opinan los fanáticos?

La publicación del otaku más feliz del mundo recibió comentarios en línea y puedes leer algunos a continuación: “Oh, por dios, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida?”, “¡Ese debería ser yo, maldición!”, “Nah, yo nunca volvería a tocar los videojuegos teniendo una mujer como esa”.

“Ese, señores, es un hombre feliz”.

Finalmente, otro internauta comentó: “No entiendo por qué hay tantos comentarios celosos sobre ellos estando juntos. Los otakus tienen citas todo el tiempo, y generalmente tienen un poder adquisitivo mayor que el resto (comprar mercancía no es barato). Me dan envidia las cosas que lleva, pero no la chica”.

