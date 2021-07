Demon Slayer y más series de manga serían mejores que los cómics de DC y Marvel

“Son más de lo mismo”, comentó el escritor Chuck Dixon, el co-creador de Bane y autor de varios títulos de Batman, sobre los cómics de DC y Marvel. Dixon mencionó Demon Slayer como un título recomendado, junto con las diferencias de los cómics y series de manga.

Chuck Dixon también criticó a los gigantes DC y Marvel que son reyes en ventas. Mencionó que la diferencia entre un manga y un cómic, es que el primero nació en Japón y el segundo casi siempre es de los Estados Unidos.

El término manga también se puede referir al estilo de dibujo y un ejemplo es el manga de Deadpool, titulado Deadpool Samurái de Marvel. Ambos estilos de obras son entretenidas para sus fanáticos, pero hay algunas preferencias que debes tomar en cuenta con el manga. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

El género superhéroes predomina en los cómics

Foto: Demon Slayer - Shueisha

Aunque los cómics tienen gran variedad de títulos en Marvel y DC, casi siempre son de temática superhéroes y al poco tiempo inspiran su propia adaptación live action en la pantalla chica o grande.

El manga vive un trato similar, con series de anime en el mundo de la animación japonesa. Según el sitio Tomatazos, un comparativo para medir la aprobación del público recayó en la serie Loki - 96% y la nueva película Black Widow - 87% como lo más reciente por el lado de los cómics.

Mientras que la película Mugen Train, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen - 100%, tanto su anime como la película, han sido un éxito de taquilla sin precedentes a pesar de la pandemia COVID-19 y también aumentaron sus ventas de manga a nivel internacional.

Manga Demon Slayer vs Cómics

El escritor Chuck Dixon, compartió su opinión para responder si el manga es mejor que los cómics. Dixon es una personalidad reconocida por su trabajo en Batman de los 90’s y dio a conocer su opinión en su canal de YouTube.

Vía preguntas de fanáticos en Bounding Into Comics de YouTube, el escritor respondió sobre “por qué el manga está limpiando el piso con los cómics estadounidenses”. Lo anterior podría referirse a las ventas, pero también a la pasión de los lectores (popularidad).

Según Tomatazos, para Chuck Dixon es mejor el manga y también destacó que la razón se debe al apoyo de los fanáticos que están siguiendo sus historias favoritas como el manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

“En realidad, no es demasiado difícil de entender. Hay mucha dedicación, pasión y habilidad en los cómics manga. Y eso falta, casi por completo, en los Dos Grandes”, comentó Dixon. DC y Marvel han acaparado el mercado de cómics por años, pero nada se compara con la popularidad de sus personajes.

Chuck Dixon continuó diciendo que “los cómics de ambas compañías son más de lo mismo, mientras que el manga apuesta por más variedad como una de las razones por las que es mejor”.

“Marvel y DC todavía dirigen las tiendas aquí. Todavía son los líderes del mercado. Y, lamentablemente, no hay variedad allí. No hay nada realmente diferente. No hay algo para todo el mundo como en el manga”, finalizó el escritor de Batman. ¿Qué piensas de series de manga como Demon Slayer?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!