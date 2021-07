Demon Slayer temporada 2 lanza nuevo póster con el Arco del Distrito Rojo

Kimetsu no Yaiba regresará este año gracias a la segunda temporada de su anime. Después de lanzar una película récord, la franquicia está programada para volver a visitar a Tanjiro Kamado este otoño con Demon Slayer temporada 2.

Los fanáticos esperan una fecha exacta de lanzamiento por el estudio Ufotable. Y ahora, el estudio sorprendió con un nuevo póster que presentó a nuevos personajes del Arco del Distrito Rojo, también conocido como Arco del Distrito del Entretenimiento.

El póster se compartió en un evento dedicado a la franquicia Kimetsu no Yaiba. El evento, que se anunció a principios de este mes y se tomó un tiempo para revelar un breve PV o teaser para los fanáticos. El clip no contenía imágenes nuevas del anime, pero presentó un nuevo póster.

Póster de Kimetsu no Yaiba temporada 2

Foto: Ufotable - Kimetsu no Yaiba temporada 2

Como puedes ver arriba, la imagen se centra en nuestros héroes habituales, ya que Tanjiro está a la vanguardia con Nezuko, Inosuke y Zenitsu. Sin embargo, los personajes que se encuentran más arriba en el póster están todos dedicados específicamente al Arco del Distrito del Entretenimiento.

Entonces, si aún no has leído el manga en MANGA Plus de Shueisha, estos personajes te resultarán desconocidos. ¿Reconoces al Hashira del Sonido llamado Tengen Uzui? Al fondo tenemos cuatro nuevos personajes femeninos y uno de ellos es un demonio.

Demon Slayer temporada 2 fecha de estreno

Actualmente, no hay una fecha de lanzamiento establecida para la segunda temporada, pero los fanáticos esperan que el anime se publique este otoño 2021. Han circulado informes sobre un estreno en octubre, por lo que los fanáticos cruzan los dedos para recibir tal regalo.

Este estreno de otoño será parte del curso, ya que la primera película Mugen Train se estrenó en octubre de 2020 en medio de la pandemia y funcionó como temporada 1.5 de la franquicia animada en general.

La película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen ha batido docenas de récords de taquilla y actualmente es la película de anime más taquillera que se haya proyectado en Japón. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones de Demon Slayer temporada 2 en el futuro.

