Demon Slayer temporada 2 episodio 4 ¿Qué esperar después de la pausa?

Demon Slayer ya ha comenzado a emitir su segunda temporada. A partir de ahora, se han transmitido tres episodios en línea y muchos fanáticos han estado esperando un cuarto episodio nuevo para la serie.

Si también eres uno de los fanáticos que han estado esperando la película, asegúrate de revisar esta publicación, ya que aquí en La Verdad Noticias hemos traído algunas actualizaciones nuevas para el cuarto episodio de Kimetsu no Yaiba.

¿Cuándo se lanzará el episodio 4? Según los informes, Demon Slayer temporada 2 retrasa el estreno del episodio 4. Como el episodio estaba inicialmente programado para lanzarse en Halloween, el 31 de octubre de 2021, el episodio obtuvo su nueva fecha de estreno.

Ver el anime Kimetsu no Yaiba 2 episodio 4

La nueva fecha de lanzamiento para el episodio 4 de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba ha sido programada para el 7 de noviembre de 2021. Aunque, hasta ahora, si aún no has visto las temporadas anteriores, nuestra principal recomendación sería verlo en Crunchyroll y Funimation.

El retraso para el lanzamiento se anunció oficialmente a través de la cuenta oficial de Twitter del anime, compartiendo que el nuevo episodio se retrasa una semana y que el motivo del retraso se debió a la transmisión especial programada para el "Domingo de elecciones en vivo".

La serie también está disponible para transmitir en Netflix para regiones seleccionadas. El tiempo de lanzamiento de los episodios completamente nuevos para la segunda nueva temporada está programado para Mugen Train Arc a las 8:45 AM (PDT). Aunque su tiempo de lanzamiento dependerá de la región en la que se encuentre:

Hora del Pacífico: 8:45 AM PT

Hora central: 10:45 AM CT

Hora del este: 11:45 AM ET

Hora británica: 4:45 PM BST

Hora de la India: 9:15 PM IST

A partir de ahora, conocemos el título del cuarto episodio nuevo de la segunda temporada. El título que se conserva para el nuevo episodio es "Insultos". Como buena noticia, también se ha revelado en línea una nueva imagen a través de la cuenta oficial de Twitter de Kimetsu no Yaiba.

¿Qué esperar después de toda la pausa? Hablando de los episodios anteriores, vimos que la historia se centró en Tanjiro, quien instantáneamente se dio cuenta de su sueño. En otro lo vimos estresado pensando en su hermana que se quedó sola en el mundo real, lo que le hizo correr el riesgo y salvar a su hermana.

Vimos a Tanjiro despertar de sus sueños suicidándose después del segundo episodio. Por lo tanto, podemos anticipar que la narrativa girará en torno a Tanjiro y Rengoku que se despiertan para luchar contra el Demonio.

¿Dónde puedo ver Demon Slayer gratis?

Foto: Crunchyroll - Rengoku del anime Demon Slayer

Puedes ver Demon Slayer gratis desde Crunchyroll, pero deberá ver los comerciales incluídos. Otras alternativas “no legales” son AnimeFLV, AnimeID y JKAnime. Sin embargo, te recomendamos ver el programa desde sitios oficiales para apoyar a los creadores.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!