Demon Slayer recibe un llamativo cosplay femenino de Tengen Uzui

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba presentó a los fanáticos al llamativo Hashira Tengen Uzui con la segunda temporada de la serie a principios de este año, y un increíble cosplay está trayendo al luchador favorito de los fanáticos para otra ronda.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte el increíble cosplay del artista @snickerdoodlechan en Instagram, quien imaginó una hermosa versión femenina el Sound Hashira.

El arco de la serie del Distrito de Entretenimiento presentó a Tanjiro Kamado y sus amigos a un reino completamente nuevo de peligro cuando se enfrentaron al primer demonio de rango superior, pero afortunadamente tuvieron una ayuda muy poderosa.

Uniéndose a ellos para el arco estaba Sound Hashira Tengen Uzui, y los fanáticos pudieron ver la lista completa de habilidades a medida que avanzaban los episodios. Con Tengen tomando el escenario principal para la pelea contra Daki y Gyutaro, los fanáticos pudieron ver por qué era miembro de Hashira en primer lugar.

Mostrando todo tipo de técnicas y fortalezas llamativas, Tengen logró sobrevivir a la pelea, incluso si ya no luchará en la buena pelea que se avecina. Pero fue un debut tan grande para el luchador que los fanáticos de la animación japonesa continúan celebrándolo hasta el día de hoy.

Tengen Uzui no será parte de la pelea que se dirige a la próxima ola de batallas para Tanjiro y los demás, pero no estarán solos por mucho más tiempo. La tercera temporada del anime Kimetsu no Yaiba ahora está en proceso, y abordará el arco Swordsmith Village de la serie de manga.

Visual de Demon Slayer Temporada 3

Todavía no se sabe cuándo exactamente los fanáticos podrán ver esta nueva temporada (que parece que podría lanzarse en 2023, si tenemos suerte), pero llevará la lucha al siguiente nivel intenso con más miembros de los rangos superiores haciendo su movimiento.

Te puede interesar: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba comparte fechas de sus próximos DLC

Afortunadamente, también habrá nuevos Hashira que se unirán a la pelea en este próximo arco, ya que Love Hashira, Mitsuri Kanroji y Mist Hashita, Muichiro Tokito, harán su debut en la pelea mientras se preparan para enfrentarse a algunos poderosos demonios también.

Es una gran razón para esperar lo que viene a continuación del anime, y eso es solo de las peleas en sí, fuera de todos los desarrollos por venir. ¿Qué te pareció la gran pelea de Tengen en el anime de Demon Slayer ? ¿Qué esperas ver en la próxima temporada?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram