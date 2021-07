Demon Slayer obtiene un manga spin-off estilo chibi

La especulación detrás de una posible serie derivada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha circulado en los últimos días. El número de esta semana del Weekly Shonen Jump de Shueisha confirmó la nueva serie, que se titulará "¡Kimetsu Gauken!".

Según Anime News Network, la nueva serie debutará en la revista Saikyō Jump de Shueisha el 4 de agosto. El creador Koyoharu Gotouge no estará a cargo del nuevo spin-off y en su lugar tendremos a Natsuki Hokami liderando el proyecto de manga, proporcionando arte e historia.

Hokami es mejor conocida por su trabajo en la serie Hell Warden Higuma y mostró una vista previa del arte con dibujos al estilo chibi del protagonista Tanjiro Kamado y sus amigos Zenitsu e Inosuke, como La Verdad Noticas te comparte a continuación.

Todo sobre el manga spin-off Kimetsu Gauken

Foto: @goods600p en Twitter

La creadora de Kimetsu no Yaiba dibujó una ilustración conmemorativa junto con la vista previa de Hokami para la revista, con Tanjiro y su hermana Nezuko luciendo uniformes escolares en el estilo artístico original.

El manga spin-off está inspirado en los cortos de Kimetsu Gauken Valentine-hen que se estrenaron el 14 de febrero. Los cortos animados presentaban personajes queridos de la serie Kimetsu no Yaiba en un entorno escolar.

La noticia del nuevo manga llega después del anuncio de la fecha de lanzamiento del videojuego Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, que se lanzará el 15 de octubre en América del Norte. Los personajes de The Hinokami Chronicles también estarán disponibles para jugar y contarán con su vestimenta alternativa.

¿Cuándo sale Demon Slayer temporada 2?

Demon Slayer temporada 2 también saldrá este otoño 2021 y los fanáticos ya tienen un teaser oficial en el canal de Aniplex USA en YouTube. Los fanáticos predicen que la temporada 2 se estrenará en octubre, pero aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento.

