Demon Slayer lanzará manga spin-off de Giyu y Rengoku en 2022

Recientemente se anunció una nueva entrada a la franquicia Demon Slayer en forma de manga derivado con dos Hashira, las favoritas de los fanáticos. Kimetsu no Yaiba: Stories of Water and Flame es un nuevo manga anunciado por VIZ Media que sigue a Water Hashira, Giyu Tomioka y Flame Hashira, Kyojuro Rengoku.

El spin-off de Kimetsu no Yaiba explora "dos historias consecutivas ambientadas en el mundo de Koyoharu Gotouge". Los detalles se incluyeron en el tweet del anuncio, excepto para un lanzamiento específico para la primavera de 2022.

Giyu Tomioka y Kyojuro Rengoku son dos de los 9 Hashira en la serie de anime. Los fanáticos pueden ver a Rengoku como personaje principal en la película Mugen Train y esperar más flashbacks del Flame Hashira en la temporada 2.

Anuncio de VIZ Media para los nuevos spin-off

Foto: VIZ Media - Kimetsu no Yaiba "Giyu y Rengoku"

La serie de manga Kimetsu no Yaiba, ahora concluida, publicó el último de sus 23 volúmenes a fines del año pasado, y la edición en inglés traducida llegará a finales de este verano. El anime recientemente terminó de transmitir su primera temporada, y la película Mugen Train llegó a los cines la primavera pasada.

La Verdad Noticias te compartió antes, que la serie también lanzará un nuevo manga spin-off estilo chibi. Este será ilustrado por Natsuki Hokami, quien es conocido por su trabajo en la serie "Hell Warden Higuma".

Demon Slayer temporada 2 fecha de estreno

Los fanáticos esperan noticias sobre la fecha de estreno de la temporada 2 el 13 de julio, pero la fecha aproximada es otoño de 2021. El estudio Ufotable compartió una obra de arte promocional con Sound Hashira, Tengen Uzui.

Uzui también apareció en gran medida en un avance que promociona la adaptación de Demon Slayer temporada 2. La primera temporada del anime está disponible para transmisión en Netflix, Hulu y Funimation, mientras que la película Mugen Train está disponible exclusivamente en Funimation.

