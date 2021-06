Demon Slayer lanza tráilers de introducción de Zenitsu e Inosuke

El juego de adaptación de anime de CyberConnect2, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan), anunció por primera vez su lanzamiento en febrero. La Verdad Noticias te comparte más detalles del juego a continuación.

Después de anunciar sus personajes jugables no hace mucho tiempo, SEGA ha lanzado los tráilers de introducción de Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira en el modo Versus, donde los dos personajes principales dieron un vistazo divertido de sus habilidades.

Ambos personajes de Kimetsu no Yaiba son compañeros de Tanjiro y Nezuko Kamado. Son miembros principiantes pero poderosos en Demon Slayer Corps y también son de los cazadores de demonios favoritos en el anime shonen.

Tráiler de introducción de Zenitsu Agatsuma

Shimono Hiro, un rostro familiar para los fanáticos, regresa como la voz de Zenitsu Agatsuma, un asesino de demonios fácilmente intimidado que desata sus poderes de combate después de desmayarse por el miedo.

Zenitsu y Nezuko estuvieron juntos en la película Mugen Train, ya que el rubio se destacó con su “Respiración del Rayo” luchando contra Enmu. La hermana de Tanjiro fue clave para proteger a los pasajeros y de esta forma se disfrutó de geniales secuencias de batalla con una asombrosa banda sonora.

Tráiler de introducción de Inosuke Hashibira

Este personaje que cobró vida por Yoshitsugu Matsuoka, es lo opuesto a su compañero, y tiene una tendencia a ser impulsivo y precipitarse de cabeza a la batalla usando sus técnicas de "Respiración de Bestia".

Muchos fanáticos del anime Demon Slayer, consideran al chico jabalí como uno de los personajes más memorables y divertidos en toda la serie. Hashibira esconde muchos secretos de su pasado y la temporada 2 revelará más detalles de su familia.

¿Cuándo sale Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan?

Portada para Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Hinokami Keppuutan) está programado para su lanzamiento en 2021 y estará disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X | S y Steam. Se puede encontrar más información en el sitio web oficial del juego, donde también se describen a Inosuke Hashibira y otros héroes.

