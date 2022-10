Demon Slayer lanza su primera novela ligera

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba puede haber terminado su manga hace algún tiempo, pero eso no significa que sus héroes hayan sido enterrados. La franquicia sigue viva gracias al anime y, por supuesto, la serie tiene varias traducciones de novelas ligeras en proceso.

Entonces, por fin, los fanáticos estarán felices de saber que la primera novela ligera de la serie ya está disponible en los Estados Unidos. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todos los detalles.

La actualización proviene de Viz Media, ya que el editor les dijo a los fanáticos que lanzaría Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Flower of Happiness en el otoño. Ahora puedes comprar la traducción al inglés de la novela años después de su debut original en Japón.

(VIZ Media) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Flower of Happiness

Entonces, si deseas obtener una copia para la temporada navideña, es mejor que te pongas manos a la obra. Y para aquellos que necesitan más detalles sobre la novela de la franquicia Demon Slayer, pueden leer su sinopsis oficial a continuación:

"Una flor mística ofrece un futuro próspero para su portador. Decidido a encontrar la flor para Nezuko, Tanjiro hace un viaje desgarrador a la montaña, pero Inosuke revela el verdadero valor de la flor”.

“En otros cuentos, Zenitsu recuerda el día en que luchó contra un demonio para salvar a una niña que llora. Un adivino advierte a Zenitsu que morirá si una niña se enamora de él, Kanao ayuda a Aoi a aprender su valor además de matar demonios, y cuando los estudiantes de la Academia Kimetsu buscan la receta para ganarse al Sr. Tomioka, ¡El Sr. Rengoku los obliga a cocinar!"

Lo que debes saber de Demon Slayer

Umai!



Umai!

via Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba—The Flower of Happiness pic.twitter.com/cImqYgStJ4 — VIZ (@VIZMedia) October 25, 2022

Como puedes imaginar, los fanáticos están ansiosos por leer esta novela de Demon Slayer, ya que es una de las dos supervisadas por el creador Koyoharu Gotouge. El segundo se titula Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – One-Winged Butterfly, que Viz Media también planea lanzar en inglés.

Finalmente, te recordamos que la tercera temporada de anime está en proceso en este momento, y su lanzamiento en 2023 llegará poco después de que Demon Slayer haga historia en la taquilla.

Su primera película es la película de anime más taquillera a nivel mundial hasta la fecha, y la segunda temporada de Demon Slayer floreció a la luz de la toma de posesión de Tanjiro en la pantalla grande.

