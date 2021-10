Demon Slayer lanza nuevos Funko Pop exclusivos

Durante el evento Funkoween 2021 en mayo, Funko Pop lanzó una ola de figuras de Demon Slayer y los fanáticos se volvieron locos por ellas. Sin embargo, no todas las cifras estaban disponibles en el lanzamiento.

Esto incluyó el Tanjiro Kamado exclusivo de BoxLunch (en la foto de abajo), que finalmente ha subido o pedido por adelantado aquí. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, la figura está agotada. Es muy probable que se produzca una reposición, ya que se agotó casi al instante.

Las figuras comunes en la alineación de Kimetsu no Yaiba incluyen un momento de la batalla entre Tanjiro contra Rui y las figuras estándar de Tanjiro Kamado, Inosuke Hashibira, Zenitsu Agatsuma, Nezuko Kamado y Muzan Kibutsuji. Parece que puedes reservarlos aquí mismo en Entertainment Earth, y esto incluye la exclusiva de Giyu Tomioka que se muestra a continuación.

Así lucen los Funko Pop de Demon Slayer

BoxLunch Exclusivos de Kimetsu no Yaiba

Momento de Kimetsu no Yaiba "Tanjiro vs Rui"

Figuras Funko Pop estándar de Kimetsu no Yaiba

Funko Pops exclusivos de Kimetsu no Yaiba

El Giyu Tomioka Funko Pop es un AAA exclusivo que puedes reservar en Entertainment Earth. Presenta al Water Hashira preparándose para la batalla desatando su técnica de respiración de agua. La expresión de su rostro, bueno, digamos que el diseño Funko Pop es perfecto para Giyu.

Las exclusivas adicionales en la ola de Kimetsu no Yaiba incluyen un Tanjiro con Chase que brilla en la oscuridad en Galactic Toys, Tanjiro con Máscara en Hot Topic, una variante de Zezuko que debería estar disponible aquí en BoxLunch pronto, e Inosuke y Chase en Chalice Collectibles.

¿Dónde ver Demon Slayer temporada 2?

Puedes ver Kimetsu no Yaiba temporada 2 legalmente en Crunchyroll y leer el manga de Koyoharu Gotouge en MANGA Plus. En otras noticias, puede ver todos los nuevos lanzamientos de Funko Pops de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aquí.

