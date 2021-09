Demon Slayer estrenará su temporada 2 de anime sin censura del Barrio Rojo

Es seguro decir que la expectativa para la próxima segunda temporada de Demon Slayer es mayor que la de cualquier anime de televisión moderno. Incluso cerca de un año completo desde el lanzamiento de la película Mugen Train, el entusiasmo por la serie en Japón no se ha desvanecido ni un poco.

Aunque los altos números de audiencia parecen algo seguro para Yukaku-hen (nombre de la temporada 2), esta secuela está programada para ser subtitulada y han surgido algunas preocupaciones entre los fanáticos del material fuente del manga creado por Koyoharu Gotouge.

Si bien parece que la nueva temporada se comercializará como Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc en los mercados de occidente, “Yukaku-hen” se traduce más específicamente como "barrio del placer" o "barrio rojo".

Históricamente, los “yukaku” de Japón eran vecindarios donde los burdeles y la prostitución estaban permitidos legalmente y la parte del manga original que cubrirá la temporada 2 tiene lugar en ese distrito. La Verdad Noticias informó recientemente que el anime Demon Slayer comparte nuevos pósters rumbo a la temporada 2.

¿Qué clasificación es Demon Slayer?

La clasificación de edad para ver Kimetsu no Yaiba es tener 10 años en adelante. Sin embargo, la segunda temporada podría ser clasificada para mayores de 13 años debido al Arco del Barrio Rojo, también conocido como Arco del Distrito del Entretenimiento.

Si bien no son el único grupo demográfico en la base de fans de la serie, el anime de Tanjiro Kamado es extremadamente popular entre los niños en edad escolar primaria en Japón. Por eso, ha habido cierta preocupación entre los fanáticos en Japón sobre si el escenario y la historia se limpiarían o no para su versión de anime.

El protagonista Tanjiro y sus amigos se están aventurando en el barrio del placer para lidiar con los demonios que están allí, no para otras cosas. De todos modos, la historia todavía tiene lugar en un barrio rojo, y uno podría argumentar que ese es un escenario inapropiado para un anime que, sin lugar a dudas, muchos niños pequeños querrán ver.

El anime no le quitaría relevancia al Barrio Rojo de Kimetsu no Yaiba

Los fanáticos mayores pueden tranquilizarse. Ya que durante una conferencia de prensa mensual, se le preguntó a Yuriko Nakamura, jefa de programación de Fuji TV que transmitirá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, si se realizarían cambios y respondió con:

"En lo que respecta al contenido de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, estuvo sujeto al examen habitual, pero tenemos la intención de transmitirlo sin hacer ningún cambio", comentó Nakamura.

Fuji TV también se desempeñó como promotor de la primera temporada del anime, y Nakamura elogió el talento y los esfuerzos de las diversas compañías que han colaborado para hacer de Demon Slayer el éxito que es:

“Es gracias a los esfuerzos combinados de Shueisha, Aniplex y Ufotable que podemos transmitir una serie que se ha convertido en un fenómeno social y que ha sido tan bien recibida por los espectadores. Es inspirador y creo que hemos cumplido con nuestro papel como cadena de televisión al ofrecer la serie a los espectadores”, agregó la ejecutiva.

Demon Slayer tiene una pequeña ventaja en el hecho de que los burdeles de Japón a menudo se autodenominan como casas de té y, aparentemente, se suponía que había algo de beber, cenar y conversar antes de que tuviera lugar la relación sexual (o, al menos, así es como la transacción se describe generalmente en obras de ficción).

Como tal, sería posible tener una historia en y alrededor de "casas de té" donde los hombres parecen estar reunidos por el encanto de compartir una comida con una hermosa mujer que, en la superficie, se siente más adecuada para los espectadores más jóvenes que no pueden leer entre líneas. El manga de Kimetsu no Yaiba está disponible en MANGA Plus.

¿Cómo ver la temporada 2 de Demon Slayer?

Foto: Ufotable - Kimetsu no Yaiba disponible en línea

Se espera que los fanáticos puedan ver el anime Demon Slayer temporada 2 online español latino en plataformas como Crunchyroll, Funimation y Netflix. Esta segunda temporada aún carece de una fecha de estreno establecida, pero se espera que comience a transmitirse en algún momento a fines del otoño o principios del invierno.

