Demon Slayer emociona a los fanáticos con nuevo póster del anime

Demon Slayer actualiza con nuevo póster de la temporada 3

El Demon Slayer Corps agregó a Tanjiro y sus jóvenes y fuertes cazadores de monstruos a sus filas y, como resultado, los protagonistas de Demon Slayer se han enfrentado a algunas batallas aterradoras.

Ufotable aprovechó la oportunidad para compartir un nuevo póster para Mugen Train Arc, que no solo recibió su única historia a través de la serie de anime de Demon Slayer, sino que también se abrió camino hasta la cima de las listas de taquilla, convirtiéndose en la película de anime número uno de todos los tiempos:

Después de la conclusión del Arco del Distrito de Entretenimiento, el Arco de Swordsmith Village es la siguiente historia que dará inicio a la tercera temporada del anime Kimetsu no Yaiba.

Con el lanzamiento de un nuevo tráiler presumiblemente planeado para llegar a la Jump Festa de este año (10 de diciembre de 2022), se ha lanzado un nuevo póster que lleva a los fanáticos al pasado para prepararlos para el futuro.

El próximo arco que se presentará en la adaptación al anime de Demon Slayer es Swordsmith Village Arc, que presenta una nueva mirada a dos nuevos Hashira que aún no han recibido la misma atención que Rengoku the Flame Hashira y Tengen the Sound Hashira.

Si bien Tanjiro y sus amigos ya han luchado contra algunos demonios poderosos como Gyutaro y Daki, estos hermanos demoníacos son solo la punta del iceberg. La Verdad Noticias te recuerda que la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba recibió críticas por el ritmo de su historia.

Imagen: Demon Slayer Temporada 2

Si la tercera temporada de la adaptación al anime se apega a los eventos del manga, Muzan y sus secuaces demoníacos estarán al frente y al centro en los primeros episodios del regreso del anime, demostrando cuán sobre sus cabezas está actualmente el Demon Slayer Corps.

Sorprendentemente, a pesar de la gran popularidad de Demon Slayer, el manga de Koyoharu Gotouge llegó a su fin hace años, poniendo fin al largo viaje de Tanjiro y Nezuko. Con la cantidad de historias que el anime puede contar limitada por este hecho, Ufotable ha controlado cuántas temporadas y/o películas más pueden esperar los fanáticos.

En el frente del manga, el mangaka que creó Hashira no ha revelado ningún plan para regresar a Demon Slayer, pero podría ser solo cuestión de tiempo antes de que veamos surgir nuevas historias de este universo Shonen.

