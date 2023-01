Demon Slayer World Tour 2023 llega a México en marzo y con invitado especial

Oficialmente, sabemos que Demon Slayer World Tour 2023 llegará a CDMX el 4 de marzo de 2023, según anunció Konnichiwa Festival. Se trata del primer tour mundial que incluye una experiencia para fans.

Todo el evento será en celebración de la exitosa serie de anime Kimetsu no Yaiba, basada en el manga de Koyoharu Gotugue, debido al estreno de la tercera temporada en primavera de este año.

Se dio a conocer, que la experiencia reunirá a fanáticos en siete ciudades del mundo: Tokio, Los Ángeles, París, Berlín, Seúl, Taipei y Ciudad de México. De esta forma, se confirma que el evento del anime Kimetsu no Yaiba, es el primero de este tipo en celebrarse en Latinoamérica.

¿Cuándo sale la película de Demon Slayer en cines?

Dado que el Demon Slayer World Tour 2023 en México se dividirá en dos partes. Primero tendremos el evento para fans en Ciudad de México el 4 de marzo de 2023 y la proyección en Cinépolis de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village”. Contaremos con la presentación de Natsuki Hanae, el actor de voz que interpreta a Tanjiro Kamado.

La película recapitula los dos últimos episodios de la temporada 2 de Demon Slayer "Arco del Distrito del Entretenimiento" remasterizados en 4K para el cine, y el primer episodio de la temporada 3. Si eres de los asistentes del evento, recibirás un kit especial de regalo, y además podrás encontrar una tienda con mercancía oficial, galería y otras sorpresas.

La segunda parte del tour mundial es el estreno de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village” en cines de México a partir del 9 de marzo de 2023. Konnichiwa Festival informó que la película se exhibirá en más de 400 cines en todo el país, y la preventa estará disponible en taquillas, app y sitio web de Cinépolis muy pronto.

Antes, informamos que Netflix estrenaría la temporada 2 de Demon Slayer muy pronto. Se confirmó que la película también llegará a Centroamérica, El Caribe y otros países de Latinoamérica:

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Puerto Rico

República Dominicana

Islas Vírgenes

Trinidad

Colombia

Perú

Argentina

Chile

Ecuador

Paraguar

Bolivia

Uruguay

Brasil

¿Dónde puedo ver la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba?

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la tercera temporada de Demon Slayer desde Crunchyroll. Sin embargo, todavía falta un tiempo hasta su estreno. Mientras esperamos su lanzamiento, te recordamos que ya puedes ver Shuumatsu no Valkyrie temporada 2 en Netflix.

