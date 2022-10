Demon Slayer Temporada 3 tendrá una importante actualización

El manga de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) ya llegó a su fin, lo que llevó a Tanjiro y sus compañeros al final de sus viajes, pero la adaptación al anime sigue siendo fuerte gracias a los animadores de Ufotabe.

Después de la segunda temporada y el gran éxito de Mugen Train, no debería sorprender que la serie de televisión haya sido confirmada para una tercera temporada que llegará el próximo año, y parece que Shonen Jump está insinuando algunos grandes planes para el Jump Festa de este año.

Si no está familiarizado con Jump Festa, La Verdad Noticias te comparte que la convención de anime aprovecha la oportunidad para sumergirse tanto en el anime como en el manga relacionados con las franquicias más importantes de Weekly Shonen Jump.

Imagen: Ufotable / Demon Slayer Temporada 3.

El evento de este año no solo incluirá a la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sino que también tendrá "etapas" específicas dedicadas a revelar noticias sobre:

My Hero Academia

One Piece

Chainsaw Man

Dr. Stone

Spy x Family

Jujutsu Kaisen

Black Clover y más.

Actualmente, Koyoharo Gotouge no ha anunciado ninguna nueva historia en el universo de Shonen que haya logrado superar a One Piece de Eiichiro Oda en las ventas generales, aunque no sería una sorpresa si vemos nuevas historias de manga centradas en Demon Slayer Corps en algún momento.

El panel Jump Festa de Demon Slayer ha anunciado que el actor de voz de Love Hashira Mitsuri, Kana Hanazawa, y el actor de voz de Mist Hashira Muichiro, Kengo Kawanishi, asistirán al evento que tendrá lugar a finales de este año, insinuando que el escenario tendrá muchas noticias en lo que respecta a la próxima tercera temporada.

La tercera temporada de Demon Slayer se centrará en Swordsmith Village Arc, que presentará nuevos desafíos para Tanjiro y sus jóvenes amigos luego de los traumáticos eventos tanto del Mugen Train Arc como del Entertainment District Arc.

Te puede interesar: ¿Por qué Demon Slayer temporada 3 debería ser una película?

Si bien Demon Slayer Corps ya se ha enfrentado a algunos demonios poderosos, aún no han visto nada y los fanáticos que siguen el anime pueden esperar que algunas de las batallas más grandes en la historia de Shonen lleguen a la adaptación de anime.

¿Crees que la Jump Festa de diciembre revelará la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de Demon Slayer? Por otra parte, según Anime TV JP, Demon Slayer publicará una actualización de la tercera temporada el 15 de octubre de 2022.

