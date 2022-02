Demon Slayer Temporada 3: Todo lo que sabemos hasta ahora

La segunda temporada de Demon Slayer llegó a su fin el domingo, dejando espacios vacíos en los corazones de los fanáticos que se han mantenido al día semana tras semana. Pero en lugar de dejar que nuestra emoción se desvanezca, los creadores del anime anunciaron el 13 de febrero que Kimetsu no Yaiba regresará para una tercera temporada.

Aquí en La Verdad Noticias está todo lo que sabemos hasta ahora de Demon Slayer Temporada 3. Recordemos que Ufotable es el estudio de animación encargado de adaptar el manga original de Koyoharu Gotouge.

¿Cuándo va a salir la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba?

Todo sobre Demon Slayer Temporada 3

Kimetsu no Yaiba confirma oficialmente la temporada 3, pero aún no sabemos su fecha de estreno. Fuera de la confirmación de la temporada 3 con el póster promocional y el avance, no tenemos muchos detalles. Swordsmith Village Arc (Temporada 3) podría llegar durante la temporada de anime de invierno o primavera de 2023; un año después de la emisión de la temporada 2.

Si Ufotable, el estudio de animación que da vida al manga, decide seguir este camino, eso podría indicar que Demon Slayer seguirá esa tendencia en el futuro. Mantendremos esta sección actualizada a medida que haya más detalles disponibles.

¿Cuánto durará el arco de Swordsmith Village?

El Arco de la Aldea del Herrero (Swordsmith Village Arc) abarca aproximadamente 30 capítulos en el manga, aproximadamente la misma cantidad que el Arco del Distrito del Entretenimiento (Entertainment District Arc).

En teoría, deberíamos esperar que Swordsmith Village Arc tenga alrededor de 11 episodios. Dicho esto, no sabemos si Demon Slayer Temporada 3 solo contendrá Swordsmith Village Arc o si profundizará en más capítulos del manga.

En comparación, los arcos de Mugen Train y Entertainment District, que componían la temporada 2, abarcaron 18 episodios, mucho más cortos que los 26 episodios de la primera temporada.

Si Demon Slayer Temporada 3 solo contiene el Swordsmith Village Arc, sería incluso más corto que la temporada 2. Es poco probable que lo mantengan tan corto, pero podría pasar cualquier cosa. Recordemos que el episodio final de Demon Slayer Temporada 2 fue de larga duración y casi contó como doble episodio.

¿Qué pasa en Demon Slayer Temporada 3?

Sin entrar en territorio spoiler, Tanjiro Kamado astilló su espada durante la pelea en Yoshiwara, el Distrito Rojo. Esa es la tercera vez que su hoja se rompe. Y, bueno, no puedes cortar cabezas de demonios sin una.

Como puedes imaginar, el fabricante de las espadas de Tanjiro, Haganezuka, no se divertirá ni un poco. Eso llevará a Tanjiro en un viaje a Swordsmith Village, donde todos los miembros del Demon Slayer Corps fabrican sus espadas, para ver si Haganezuka le forjará una nueva.

Pero como siempre, los demonios acechan a la vuelta de la esquina. Al frente y al centro de esta historia estarán Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji, el Hashira de la Niebla y el Hashira del Amor, respectivamente.

Estos son los dos personajes que se muestran en el póster promocional de la temporada 3. (Ambos Hashira son los miembros de élite del Demon Slayer Corps). Estos dos no han tenido mucho tiempo al aire aparte de su presentación en la temporada 1. Ya es hora de que veamos qué pueden hacer. Al igual que las primeras 2 temporadas, se espera que Demon Slayer Temporada 3 esté en Crunchyroll y Funimation.

