Demon Slayer Temporada 2 presenta a las esposas de Tengen Uzui

Demon Slayer Temporada 2 ha anunciado quiénes serán las estrellas que darán voz a las tres esposas de Tengen Uzui antes de su debut oficial. El anime finalmente estrenó nuevos episodios basado en el arco del Distrito Rojo, donde conoceremos al Hashira del Sonido.

La temporada 2 cerró los momentos finales del arco de Mugen Train y preparó el escenario para lo que está por venir. Tanjiro Kamado y los demás personajes se enfrentarán a nuevos enemigos, tendrán más aliados en el anime muy pronto.

Aunque tres de las principales nuevas incorporaciones aún no se han visto oficialmente en el anime propiamente dicho, han hecho su debut con la nueva secuencia del tema de apertura (opening) para el arco del Distrito del Entretenimiento en Kimetsu no Yaiba.

¿Cómo se llaman las esposas de Uzui Tengen?

Foto: Ufotable - Kimetsu no Yaiba

Las esposas de Tengen Uzui se llaman Makio, Suma y Hinatsuru. En La Verdad Noticias te informamos que la cuenta oficial de Twitter para el anime ha revelado quién proporcionará las voces para estas nuevas incorporaciones.

Nuevo elenco en Demon Slayer Temporada 2

Shizuka Ishigami (Ryota en That Time I Got Reincarnated as a Slime) ha sido elegida como la voz de Makio (la primera que se ve en la imagen de arriba), Nao Toyama (Yui Yuigahama en My Youth Romantic Comedy is Wrong, As I Expected) como Suma (el del medio) y Atsumi Tanezaki (Juno en Beastars) como Hinatsuru.

Aún no se ha confirmado cuándo exactamente estos tres harán su debut con la voz completa, pero será bastante pronto ahora que el arco del Distrito de Entretenimiento avanza a toda velocidad.

A ellas se unirá la nueva incorporación anterior al elenco, Miyuki Sawashiro (Kurapika en Hunter x Hunter, Sinon en Sword Art Online) como Daki en los próximos episodios. Recientemente, compartimos que Demon Slayer lidera las tendencias en Twitter tras estrenar nuevos episodios.

Con la segunda temporada abriéndose paso a través de nuevo material animado por primera vez desde el lanzamiento de la película Mugen Train en los cines, hay muchas cosas por las que estar emocionado durante el resto de la temporada. Ya que solo hay batallas más grandes y mejores por venir a medida que avanzan las semanas.

Finalmente, te recordamos que puedes ponerte al día con los episodios de Demon Slayer Temporada 2 en Crunchyroll. Otras plataformas oficiales como Netflix tiene disponible la primera temporada en sus catálogos.

