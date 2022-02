Demon Slayer Temporada 2 explota el presupuesto en otro episodio magistral

Otra semana, otra clase magistral de animación del equipo detrás de Demon Slayer Temporada 2 Arco Distrito del Entretenimiento (también conocido como Arco del Distrito Rojo). A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles del presupuesto de animación.

En lo que fue, esencialmente, un episodio con calidad de película, los fanáticos quedaron asombrados tanto por la actuación de voz como por la dirección de Kimetsu no Yaiba Yukaku-hen Episodio 10 ¡No me rendiré! (Episodio 17 de la segunda temporada en general). Sin embargo, fue la animación en sí misma la que realmente se robó el espectáculo.

Las secuencias de lucha elaboradas por expertos y la destrucción a gran escala dominaron el episodio más reciente, lo que llevó a los fanáticos a preguntarse cuál es el presupuesto para la temporada 2 del anime Demon Slayer producido por Ufotable.

Presupuesto de animación para Demon Slayer Temporada 2

Después de otro episodio hermosamente animado esta semana, los fanáticos de todo el mundo están especulando sobre el presupuesto total para la temporada 2 del anime. Según informes en línea de Fandom Wire y Anime Galaxy Official, el presupuesto promedio para producir episodios individuales de Kimetsu no Yaiba cuesta alrededor de US $ 80,000 - $ 90,000 (¥ 9-10 millones).

Este número se ha obtenido repetidamente para la primera temporada de anime, pero Ufotable, la productora detrás de la serie, nunca ha declarado públicamente el presupuesto general de producción.

Con una ejecución de 12 episodios, esto pondría un presupuesto aproximado para la temporada 2 en el rango de $ 1 millón a $ 2 millones. Sin embargo, considerando la calidad magistral de los episodios recientes, esperaríamos que Ufotable haya aumentado el presupuesto en episodios individuales en comparación con la primera temporada.

Este es especialmente el caso teniendo en cuenta que la mayoría de los episodios de la temporada 2 incluyeron secuencias de lucha prolijas y destrucción a gran escala, mientras que la temporada 1 contó con un diálogo de personajes muy destacado hasta las últimas etapas.

Los fanáticos también deben tener en cuenta que el primer arco de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba incluyó una readaptación de la película Mugen Train; un filme que recaudó mucho en taquilla japonesa e internacional. De igual forma, recordamos que el episodio final de Demon Slayer Temporada 2 tendrá duración de 45 minutos.

¿Cuánto costó Kimetsu no Yaiba Mugen Train?

Foto: Ufotable / Película Demon Slayer: Mugen Train

Demon Slayer: Mugen Train fue la película más taquillera de 2020, con un récord de 503 millones de dólares en la taquilla mundial. Increíblemente, el presupuesto para la película de anime ha sido etiquetado por The Numbers en $ 15.75 millones, lo que significa que la película ganó más de 31 veces el presupuesto original.

Mugen Train se estrenó en los cines japoneses el 16 de octubre de 2020 y se estrenó en los cines fuera de Japón hasta abril de 2021. Ahora, casi 16 meses después, la película es la película de anime más taquillera en la historia de la taquilla japonesa.

Luego, la película estuvo disponible para su transmisión internacional el 22 de junio de 2021. Puedes ver la película de Kimetsu no Yaiba Mugen Train en este enlace a la plataforma Crunchyroll. Mugen Train también está disponible para ver en Funimation.

¿Cuánto cuesta hacer un anime?

El costo de producir un episodio de cualquier serie de anime ha aumentado constantemente durante las últimas décadas, salvo por las mejoras en los recursos, la tecnología y los equipos de producción que trabajan en los proyectos. El popular YouTuber 'Shadow Realm' subió un video a finales de 2021 clasificando el costo de los episodios individuales de los programas de anime más grandes:

Las clasificaciones detallaron que los gustos de Demon Slayer, Pokemon y One-Punch Man se ubicaron en alrededor de $ 80,000 por episodio, y ese número aumentó a alrededor de $ 100,000 para One Piece y Naruto. Black Clover costó $ 140,000 para hacer episodios individuales, con Jujutsu Kaisen en $ 150,000 y Attack on Titan en $ 160,000.

El YouTuber afirma que las series de anime de mayor presupuesto para episodios individuales son Sword Art Online con $ 300,000, Fate / Zero con $ 320,000 y Death Note que costó la asombrosa cantidad de $ 1 millón. Anteriormente, revelamos cuáles son los 10 mejores animes transmitidos en Japón para 2021 (Demon Slayer incluído).

