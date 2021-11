Demon Slayer Temporada 2 deja a Rengoku al borde de la muerte

La segunda temporada de Demon Slayer se acerca al final del arco de Mugen Train previamente explorado durante los eventos del largometraje. Y al igual que la película, los fanáticos que vieron la segunda temporada habían estado esperando ansiosamente el mayor éxito emocional del arco.

Como los episodios anteriores han visto a Tanjiro y los demás luchando contra el Tren Mugen titular, el episodio más reciente introdujo un retador completamente nuevo y una nueva pelea para Rengoku Kyojuro, Flame Hashira.

Los fanáticos que vieron su destino en el largometraje temían ver cuándo el anime llegaría a este punto, y desafortunadamente, el episodio más nuevo de la temporada sí lo hace. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias explora spoilers serios de Kimetsu no Yaiba temporada 2, ahora disponible en Crunchyroll.

¿Qué pasó en Kimetsu no Yaiba 2 Episodio 6?

Rengoku Kyojuro en Kimetsu no Yaiba - Temporada 2 Episodio 6

Si bien el Episodio 6 de la Temporada 2 tiene la pelea masiva entre Akaza contra Rengoku, donde los fanáticos pueden ver cuán poderosos son realmente estos dos luchadores, los momentos finales del episodio más nuevo de la serie también tienen un suspenso brutal.

Este suspenso dejó a Rengoku golpeado, ensangrentado, y al borde de la muerte; algo que los fanáticos no habían querido volver a ver por segunda vez.

El episodio 6 de la serie, "Akaza" cumple con lo que promete el título, ya que se recupera justo después de que finalizara el episodio anterior. Se revela que el trabajo en equipo de Tanjiro e Inosuke fue suficiente para derrotar a Enmu, y el Tren Mugen se cayó de las vías.

Tanjiro y los demás lograron salir bien, pero pronto la siguiente gran amenaza se derrumba cuando el demonio de rango superior Akaza aparece de repente y desafía a Rengoku. Al verlo como un digno oponente, los dos comienzan un enfrentamiento rápido.

Los rápidos movimientos de Akaza y su recuperación aún más rápida le dan a Rengoku un momento muy difícil, y también tiene que preocuparse por proteger a Tanjiro y a los demás.

Este malabarismo contra el demonio finalmente supera las habilidades de Rengoku, y ha asestado un golpe fatal. Anteriormente, informamos sobre la habilidad de Akaza de Kimetsu no Yaiba.

Ensangrentados y golpeados cuando el episodio llega a su fin, los fanáticos que han visto anteriormente la película Mugen Train, lamentablemente saben lo que vendrá para el luchador favorito de los fanáticos después de un momento tan desgarrador.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer 2 en Netflix?

Puedes ver Demon Slayer temporada en Netflix, pero la temporada 2 aún no tiene fecha de lanzamiento en la plataforma. Otras alternativas legales son Crunchyroll y Funimation. Finalmente, puedes leer el manga de Kimetsu no Yaiba en la aplicación MANGA Plus.

