Demon Slayer Temporada 2 Episodio 10: Horario y dónde ver el anime online

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba están a solo un par de días de obtener Demon Slayer Temporada 2 Episodio 10. Entonces, aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre el calendario de lanzamiento del próximo episodio.

Cada episodio del Arco del Distrito del Entretenimiento ha sido una delicia para los fanáticos del anime. Desde la animación hasta la historia y la actuación de voz, todo sobre la última temporada ha sido espectacular.

Para varios fanáticos, el episodio de la semana pasada fue uno de los mejores episodios de Kimetsu no Yaiba hasta el momento y aquí Inosuke roba el centro de atención. Dicho esto, en este punto, es seguro asumir que los últimos dos episodios incluso superarán la calidad de los anteriores.

Demon Slayer Temporada 2 Episodio 10 horarios

Foto: Ufotable / Demon Slayer Temporada 2

El episodio 10 (episodio 17 en general) de Demon Slayer Season 2 Entertainment District Arc está programado para lanzarse en todo el mundo el domingo 6 de febrero de 2022 . La versión subtitulada del próximo episodio estará disponible para ver en Crunchyroll y Funimation.

Crunchyroll confirmó que la hora de lanzamiento del Episodio 10 sería a las 8 AM PST (hora del Pacífico) el 6 de febrero de 2022 . Pero, por supuesto, debido al lanzamiento de transmisión simultánea, el momento del episodio variará según su región. Entonces, aquí está el lanzamiento exacto para diferentes zonas horarias:

Hora del Pacífico: 8:00 AM PST

Hora central: 10:00 AM CST

Hora del este: 11:00 AM EST

hora británica: 4:00 PM GMT

Hora europea: 5:00 PM CET

Hora de Australia: 2:00 AM AEST

Hora de la India: 9:30 PM IST

¿Cuántos capítulos tiene Demon Slayer Temporada 2?

Demon Slayer Temporada 2 tiene un total de 18 capítulos (16 capítulos estrenados al momento de redactar este artículo). Después del lanzamiento del episodio de la semana pasada, Ufotable lanzó el teaser visual y el título de la temporada 2, Episodio 10.

Según la publicación oficial, el próximo episodio se titula “Never Give Up”. Además, en la imagen de vista previa, podemos ver los ojos de Tanjiro mostrando rabia absoluta y determinación por ganar la pelea. Te compartimos los spoilers abajo:

En el episodio anterior, Inosuke fue apuñalado por Gyutaro en el pecho. Por otro lado, Tengen yacía en el suelo con una mano separada de su cuerpo. Afortunadamente, Zenitsu empuja a Tanjiro fuera de peligro, pero el chico Yellowjacket definitivamente sufrirá algunas lesiones.

Entonces, en el próximo episodio, sabremos si Inosuke y Tengen están realmente muertos en el anime. Y si ese es el caso, Tanjiro tendrá que enfrentarse solo a los hermanos Demon. Porque es seguro que Daki volverá a su forma poderosa después de que Gyutaro le devuelva la cabeza a su hermana.

La escena en la que Tanjiro, Inosuke y Zenitsu luchan juntos para matar a Daki es una de las mejores cosas que han pasado en la historia del anime. Además de eso, la forma en que Inosuke cortó la cabeza de Daki fue realmente inesperada.

Sin embargo, dejando todas las cosas a un lado, ver a Inosuke y Tengen lesionarse dejó a todos conmocionados. Entonces, no es de extrañar que los fanáticos acudieran a Twitter para expresar sus sentimientos sobre el episodio de Demon Slayer Temporada 2. Finalmente, recuerda que puedes leer el manga de Kimetsu no Yaiba en MANGA Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del anime.