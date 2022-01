Demon Slayer Temporada 2 Capítulo 7; spoilers y dónde ver el anime

Kimetsu no Yaiba se está calentando esta semana con un nuevo episodio, y los lectores de manga han estado esperando su lanzamiento todo este tiempo. Después de todo, no todos los días se presenta un rango superior al anime en Demon Slayer Temporada 2 Capítulo 7.

Eso sucedió no hace mucho con Daki, y ahora, la gran amenaza del programa ha aparecido en el arco del Distrito de Entretenimiento. Si has visto este nuevo episodio, entonces sabes que estudio Ufotable presentó su último demonio Upper Six.

Daki recibió un golpe mortal, pero en lugar de morir, se mantuvo con vida. Esto se debe a que ella no está viva por sí misma. Daki existe junto con su hermano, y Gyutaro entró en la pelea después de que ella resultó herida. La Verdad Noticias informó antes que Demon Slayer Yukaku-hen confirma el actor de voz de Gyutaro.

Spoilers Demon Slayer Temporada 2 Capítulo 7

Imágenes: Ufotable / Demon Slayer Temporada 2 Capítulo 7

Si no lees el manga, entonces Kimetsu no Yaiba te tomó por sorpresa con esta introducción. Después de todo, Gyutaro sale de la nada y es muy aterrador. El demonio demacrado puede no parecer gran cosa dado su físico, pero Gyutaro es la verdadera razón por la que Daki es parte de los Doce Kizuki de Muzan Kibutsuji.

Como se mostró en Demon Slayer Temporada 2 Cap 7, los poderes de Gyutaro están destinados a ser temidos, e incluso Tengen Uzui (Hashira del Sonido) admite que el villano es algo salvaje.

Ahora, los fanáticos esperan que Gyutaro traiga todo tipo de problemas, y la corazonada no está fuera de lugar. Después de todo, algunos demonios arruinaron la serie en el pasado, y Gyutaro es parte de los Seis Superiores.

No hay duda de que estos hermanos demoníacos van a sacudir el barco, pero no se les dará un pase abierto a la ciudad. Tengen y Tanjiro son solo dos asesinos que se interponen en su camino, por lo que las cosas se pondrán interesantes en este arco. Anteriormente, informamos de todo lo que puede hacer el cinturón de Daki en Demon Slayer.

¿Cómo ver la temporada 2 de Demon Slayer?

Puedes ver la segunda temporada del anime desde varias plataformas en línea como Crunchyroll y Funimation. Demon Slayer Temporada 2 Capítulo 7 "Transformación" está disponible en este enlace, mientras que el próximo capítulo se estrenará el domingo 23 de enero.

