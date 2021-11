¿Demon Slayer Mugen Train funciona mejor como serie de anime?

En los últimos años, la creciente popularidad del anime y el manga se ha notado de muchas maneras, pero no hay mayor ejemplo de esto que en Demon Slayer de estudio Ufotable. Después de estrenarse en 2019, el shonen ha estado batiendo récords tanto en las escenas de cómics como de anime.

Sin embargo, hasta hace poco Demon Slayer, también conocido como Kimetsu no Yaiba, solo había lanzado una temporada y una película. Naturalmente, la emoción fue alta para la temporada 2, que finalmente comenzó a adornar nuestras pantallas en octubre de 2021.

Demon Slayer temporada 2 vino con una advertencia: la primera parte del programa no sería contenido nuevo, sino una versión recortada del arco Mugen Train lanzado anteriormente como película y con algunas imágenes nuevas.

Demon Slayer Mugen Train ¿Serie o película?

Portada de la serie Demon Slayer Temporada 2 "Arco Mugen Train"

Sería seguro asumir que la mayoría de las personas que están interesadas en Demon Slayer lo han visto de una forma u otra, incluso si te perdiste su presentación en los cines, desde entonces se ha lanzado en video casero, se ha repetido en la televisión en Japón y Demon Slayer está disponible en Crunchyroll y Funimation.

Puede haber cierta confusión inicial, ya que las entradas de películas de anime en las grandes franquicias tienden a ser historias de 'relleno' que no están en el manga original y no es probable que afecten en gran medida las cosas en la historia principal.

Mugen Train contradice esa tradición al retomar justo donde termina la temporada 1, pero eso no es nada que un buen mensaje (y la absurda popularidad de la película) no resolvería. Los fanáticos incluso clasificaron Kimetsu no Yaiba: Mugen Train y sus momentos más importantes.

¿Demon Slayer Mugen Train es mejor como serie?

Se puede argumentar que no solo reeditar Demon Slayer Mugen Train en episodios para comenzar la temporada 2 fue la decisión correcta, sino que el corte de TV de Mugen Train podría ser mejor que la película.

La película, por muy buena que sea, lucha de alguna manera por sentirse cohesiva. Después de todo, es una adaptación de una parte de un cómic serializado, originalmente destinado a ser leído en fragmentos semanales de 20 páginas.

El tono de la película es inconsistente. La primera parte de la historia se refiere a los personajes que tienen viajes en sueños que les da un enemigo que planea capturarlos en esos sueños para poder eliminarlos.

Algunos de los sueños son serios y contemplativos: Kyojuro Rengoku enfrenta su pasado, reconsiderando su complicada historia familiar y cómo eso lo inspiró a convertirse en quien es hoy. Mugen Train también le muestra un mundo ideal a Tanjiro donde su familia asesinada todavía está viva y bien.

Estas secuencias se muestran junto con los sueños de los compañeros de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, que son significativamente más tontos por naturaleza. Esto tiene sentido en su contexto original, donde el alivio cómico puede romper el tono severo de las visiones de Tanjiro y Rengoku que de otro modo continuarían durante semanas.

Sin embargo, no funciona tan bien en una película, donde estás sentado para una experiencia continua. Volver a poner estas escenas en el formato serializado de la televisión esencialmente restaura el ritmo original del arco.

De manera similar, la película de Demon Slayer en su conjunto tiene tres actos claros y distintos que hacen que se sienta como varios episodios de un programa de televisión unidos, por lo que separarlo para que sea realmente un programa de televisión tiene sentido.

El primer acto es la parte antes mencionada con los mundos imaginarios. El segundo acto es una batalla contra el demonio de los sueños Enmu en la parte superior del tren y el tercero es un duelo entre Rengoku y el poderoso demonio Akaza.

Los dos primeros actos, aunque son muy diferentes en tono y ritmo, están al menos claramente conectados: los sueños son el plan de Enmu, y derribarlo es el siguiente paso natural después de escapar de los sueños.

Sin embargo, la pelea de Akaza, el villano más trágico de la serie y Rengoku, por increíble que sea, parece que sale de la nada en la película. Ciertamente debe estar allí, ya que es tanto la conclusión de su tiempo en el tren como la conclusión temática de las ideas planteadas durante las secuencias de los sueños.

Pero sin descanso, Akaza simplemente aparece como un enemigo de último minuto una vez que Enmu es derrotado. Volver a poner esto en su contexto original hace que todo se sienta mucho más natural.

Foto: Ufotable - Opening de Kimetsu no Yaiba 2

El descanso entre episodios ayuda a que estas secciones de la historia se sientan más separadas, y cosas como las vistas previas de los episodios e incluso algunas escenas adicionales para presagiar la apariencia de Akaza ayudan a establecer las expectativas de la audiencia.

Repartida en unos pocos episodios de televisión, la pelea de Akaza tiene espacio para respirar como una especie de mini arco dentro del alcance más amplio de Mugen Train. Todo esto no quiere decir que fue un error que Mugen Train se hiciera como una película en primer lugar.

A diferencia de la mayoría de Demon Slayer, que trata sobre el viaje de Tanjiro, Mugen Train es, ante todo, la historia de Rengoku, estructurada completamente en torno a ayudarnos a comprender su historia y perspectiva.

Además de ser un personaje divertido e interesante, la contribución de Rengoku a todo Demon Slayers fundamental. Es el Hashira más realista que hemos conocido hasta ahora, y nos da una idea del futuro potencial de Tanjiro y de las diferentes elecciones que podría tomar después de conocer a Rengoku y aprender de sus experiencias.

También es bastante autónomo, y tiene lugar en una parte de transición del viaje de Tanjiro en un sentido literal y figurado, por lo que estructuralmente se mantiene por sí mismo de muchas maneras. Para más información puedes leer sobre los poderes de Kyojuro Rengoku en Demon Slayer, explicados.

Finalmente, si bien el estándar de animación de Ufotable siempre ha sido magnífico, están en su mejor momento cuando se les da el tiempo y los valores de producción de un largometraje. Si Mugen Train no te convence, solo echa un vistazo a su serie Garden of Sinners o la trilogía Fate / Stay Night: Heaven's Feel.

Pero en realidad, todo eso sirve para hacer que el corte de TV de Mugen Train se parezca más a la versión superior. La animación de mayor calidad se ve muy bien en la televisión, y la película ya tenía un ritmo similar al de la temporada original del programa.

Para los futuros fanáticos que pasen por la serie, no habrá un punto incómodo en el que no estén seguros de lo que deben ver a continuación después de la primera temporada. Si te preguntabas cuándo empieza el arco del Distrito del Entretenimiento en Demon Slayer 2, La Verdad Noticias te recuerda que estos episodios llegarán el 5 de diciembre.

