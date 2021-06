Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba presenta a Tanjiro, Nezuko y Giyu como estudiantes

El juego para consolas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (The Hinokami Chronicles: Hinokami Keppuutan) es uno de los más esperados en 2021. Y ahora, presentó nuevas versiones de personajes que pertenecen al universo cómico de Demon Slayer Academy.

Los personajes del anime tienen una versión alternativa que aparece en los extras de la serie principal y fueron creados por Koyoharu Gotouge. La serie spin off también se conoce como "Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari" y nos presenta a los cazadores de demonios como estudiantes o maestros de secundaria.

El juego de Demon Slayer lanzó un nuevo tráiler con las versiones de Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y Giyu Tomioka en Kimetsu Gakuen. La cuenta de Gematsu en YouTube compartió el promocional y La Verdad Noticias te revela más detalles a continuación.

Juego de Kimetsu no Yaiba con Kimetsu Gakuen

En el spin off Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari los personajes Tanjiro, Nezuko y Giyu son estudiantes y maestro (respectivamente). El juego para consolas cambiará los movimientos de combate en una versión alternativa y cómica de ellos.

En el caso de Tanjiro Kamado, es un estudiante apasionado por la cocina y uno de sus ataques muestra la preparación de deliciosas barras de pan. Nezuko también tiene una barra de pan en su boca, en lugar de su bambú. Ambos hermanos visten uniforme escolar y conservan sus rasgos físicos.

¿Qué personajes son jugables en Hinokami Keppuutan?

Así lucen los personajes de Kimetsu Gakuen en el juego

Hasta el momento se ha confirmado a Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), Murata y los personajes de Kimetsu Gakuen Tanjiro, Nezuko y Giyu.

¿Estás esperando el juego de Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan? Se confirmó que su lanzamiento sería en 2021 para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC en Japón y Asia. Aún no hay fecha oficial para Occidente.

