Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba enfrenta problemas de derechos de autor

La franquicia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una de las más grandes del mundo en este momento y se muestra en su cuenta bancaria. La serie está ganando dinero a montones, ya que su película todavía está acumulando dinero en efectivo.

Por supuesto, mucho de ese dinero proviene de la mercancía, y parece que la editorial Shueisha acaba de tener un problema de derechos de autor. La noticia se compartió esta mañana, cuando Huffington Post Japan comentó sobre un error de marca registrada presentado por Shueisha.

Resulta que el editor de manga Shueisha solicitó algunas marcas comerciales con respecto a los patrones de ropa que se encuentran en Demon Slayer. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Niegan marca registrada de Kimetsu no Yaiba

Patrones de ropa rechazados para Demon Slayer

La franquicia de Demon Slayer quería comenzar con los derechos de autor de los "patrones de ropa de Giyū Tomioka, Shinobu Kocho y Kyōjurō Rengoku" antes de agregar otros tres. Pero desafortunadamente, los últimos tres fueron denegados.

Las marcas comerciales de "Tanjirō Kamado, Nezuko Kamado y Zenitsu Agatsuma fueron denegadas", mientras que las demás fueron aprobadas para Shueisha. La oficina de patentes no citó ninguna razón para el detalle, pero Huffington Post Japan sí habló con un experto en el tema.

Shueisha quiere eliminar la piratería de Demon Slayer

Fue allí donde el experto en derecho sugirió que el razonamiento "probablemente tenía que ver con la simplicidad de los patrones". Shueisha debería tener la oportunidad de apelar la decisión, pero por ahora, tiene tres derechos de autor en su haber.

Este problema de derechos de autor se produce poco después de que Shueisha solicitara las marcas comerciales Demon Slayer. La compañía presentó las seis patentes el año pasado, y Shueisha ha enfatizado su deseo de eliminar los productos falsificados.

Estas imitaciones requieren una buena cantidad de dinero de los licenciatarios oficiales, y las copias de mala calidad pueden reflejarse mal en Kimetsu no Yaiba. Dado lo popular que es el anime, Shueisha quiere proteger la reputación de la IP de las falsificaciones. Y si se puede ganar dinero, no hay tiempo que perder.

