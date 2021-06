Demon Slayer: Hinokami Chronicles comparte tráiler, arte y ediciones del juego

El juego Demon Slayer: Hinokami Chronicles incluye los modos Solo Play y Versus. En La Verdad Noticias te compartimos las actualizaciones que debes saber de su lanzamiento, ediciones del videojuego (físico y digital) y otros detalles que debes saber.

El editor Aniplex y el desarrollador CyberConnect2 han anunciado oficialmente que Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 14 de octubre en Japón.

Los editories del juego también lanzaron el segundo tráiler oficial, carátula ilustrada de Ufotable e información sobre las ediciones del juego. A continuación, te compartimos las ediciones en las que estará disponible el juego de Kimetsu no Yaiba en Japón:

Ediciones de Demon Slayer: Hinokami Chronicles

Edición estándar (física)

La edición física estándar de The Hinokami Chronicles, estará disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4 en Japón por 8,360 yenes. Las copias de la primera impresión incluyen una etiqueta adhesiva de tarjeta IC original.

Edición estándar (digital)

La edición digital estándar del juego, también estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam por 8,360 yenes. Todas las compras digitales incluyen un código de desbloqueo anticipado para Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado.

Las compras de PlayStation 4 también incluyen los avatares de Tanjiro Kamado y Nezuko Kamado, así como un tema de Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Los pedidos anticipados incluyen códigos de desbloqueo anticipado para Kimetsu Gakuen Giyu Tomioka y Kimetsu Gakuen Shinobu Kocho.

Los pedidos anticipados de PlayStation 4 también incluyen un avatar de Tanjiro Kamado (Selección final). Estas diferentes versiones de los personajes de Kimetsu Gakuen son muy populares entre los fanáticos del anime.

Arte clave para la portada del juego (Foto: Ufotable)

Edición limitada (física)

La edición física limitada de The Hinokami Chronicles estará disponible para PlayStation 4 por 16,280 yenes. Incluye una copia del juego, una figura original de múltiples soportes, códigos de desbloqueo temprano para Kimetsu Gakuen (Tanjiro Nezuko, Zenitsu, Insouke).

También incluye un conjunto de 13 avatares, los trajes del juego "Pacientes de la mansión de las mariposas" para Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma y Hashibira Inosuke, junto con 8 mil Kimetsu.

Tampoco faltará el tema de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles y un tema dinámico del juego. Las copias de la primera impresión incluyen una etiqueta adhesiva de tarjeta IC original.

Figura para edición especial del juego Demon Slayer (Foto: Aniplex)

Edición de lujo (digital)

La edición digital de lujo de The Hinokami Chronicles estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam por 9,900 yenes. Incluye todo lo incluido en la edición física limitada, excluyendo la figura original multi-stand.

Modos de juego en Hinokami Chronicles

Arte clave de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Modo de juego en solitario

En el modo Solo Play, los jugadores podrán revivir la historia de Tanjiro Kamado como se muestra en el anime de televisión Kimetsu no Yaiba. Sus episodios comienzan en el "Arco Kamado Tanjirou Risshi" del anime, en el que Tanjiro se une al Demon Slayer Corps y se enfrenta a varios demonios.

El juego termina en el "Arco del Tren Mugen" del largometraje Kimtsu no Yaiba: Mugen Train, en el que Tanjiro se une a una misión con Kyojuro Rengoku, Pilar de la Llama. Los fanáticos podrán disfrutar de las batallas contra los demonios del anime, con hermosos gráficos y expresiones.

Modo Versus

En el modo Versus, se podrá formar un equipo de dos personajes, incluidos Tanjiro, Nezuko; así como de seis personajes que aparecieron en el spin-off oficial del anime Kimetsu Gakuen (para un total de 18 caracteres).

Se podrán disfrutar batallas grupales, ya sea una combinación de personajes que lucharon juntos en el anime o un equipo de ensueño que no lo hizo. También se admite el juego en línea de dos jugadores.

Además, el sitio oficial de Aniplex anunció que las últimas imágenes del juego y una introducción al contenido del juego, se presentarán durante la transmisión en vivo de Aniplex Online Fest 2021 el 4 de julio a las 14:00 JST. ¿Qué opinas del juego Demon Slayer: Hinokami Chronicles?

