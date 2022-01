Demon Slayer: Hermosa cosplayer brasileña se transforma en Shinobu Kocho

Kimetsu no Yaiba: Cosplayer brasileña se transforma en Shinobu Kocho

La popular influencer brasileña Maria Fernanda, fegalvao en su cuenta de Instagram con poco más de 2 millones de seguidores, compartió un hermoso homenaje de cosplay para Shinobu Kocho; un personaje del exitoso anime shonen Kimetsu no Yaiba.

Como uno de los personajes de Demon Slayer Pilares, el Hashira del Insecto es considerado uno de los más populares. El cosplay de fegalvao mostró el lado erótico de Shinobu, uno que sin duda trajo mucha atención en su cuenta de Instagram con más de 293 mil me gusta al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias.

Cosplay de Shinobu Kocho por fegalvao

Foto: fegalvao en Instagram

Parece que fegalvao decidió lucir a la joven Hashira Insecto de Kimetsu no Yaiba en lencería y acompañada de su distinguido kimono con tramado de mariposa. Su maquillaje incluyó pupilentes morados, una peluca y un adorno que lucen casi idénticos al que lleva Shinobu en el anime. Algunos de los fanáticos escribieron elogios como:

“‘Este es el mejor cosplay de shinobu que he visto’, ‘Dios que bella mujer’ y ‘Me pregunto qué estará pensando Tomioka después de ver esto’”

La cosplayer brasileña es conocida por haber recreado a otras chicas de Kimetsu no Yaiba como Mitsuri Kanroji (Pilar del Amor) o de otras series de anime como Zero Two (Darling in The Franxx), Sakura Haruno (Naruto), Makima (Chainsaw Man), Mikasa Ackerman (Attack on Titan), entre muchas más.

¿Cuándo sale Demon Slayer en Netflix?

El anime estrenó su primera temporada en Netflix durante 2020 y se espera que la segunda temporada (Arcos Mugen Train y Distrito del Entretenimiento) debuten durante la primera o segunda mitad de este año 2022.

Recordamos que también puedes ponerte al día con el anime de Demon Slayer en Crunchyroll y Funimation. Estos dos sitios de streaming sí transmiten los nuevos episodios de la segunda temporada y cuentan con versiones en japonés con subtítulos al español.

